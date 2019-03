Lunedì il seminario “Gas, competitività e sostenibilità ambientale nell’industria italiana” organizzato da Assocarta e Confindustria Toscana Nord

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

venerdì, 8 marzo 2019, 14:56

La commissione lavori pubblici ed ambiente incontra gli organizzatori delle manifestazioni in programma venerdì 15 marzo, promosse nel nome di Greta Thunberg.

venerdì, 8 marzo 2019, 12:01

Per la prima volta quest’anno Lucart parteciperà a “Fà la cosa giusta!”, rassegna riconosciuta a livello nazionale dedicata ai temi del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. La sedicesima edizione si svolgerà, come da tradizione, a Milano dall’8 al 10 marzo 2019, presso i padiglioni 3 e 4...

mercoledì, 6 marzo 2019, 19:04

"Plastic Free Oceans", fuori la plastica dai nostri mari: il WWF ha lanciato una mobilitazione senza confini per accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso in Europa e in Italia e per un Trattato globale legalmente vincolante per tutti i paesi del mondo per contrastare l'inquinamento marino...

giovedì, 28 febbraio 2019, 14:49

Nuovo interessante appuntamento con il progetto Ambientiamoci 2018-20. Giovedì 7 marzo alle ore 10.30, all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, Thomas Bassetti, professore associato di economia presso l'Università di Padova, interverrà su "I modelli di sviluppo tradizionali e il problema della sostenibilità ambientale"

lunedì, 25 febbraio 2019, 19:00

Domenica 3 marzo l'Oasi di Massaciuccoli in collaborazione con il CRUMA di Livorno e l'Ente Parco Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli organizza l’iniziativa “Bentornata Primavera”

lunedì, 25 febbraio 2019, 11:40

Nel 2019 Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giungerà alla sua sedicesima edizione, che si terrà dall'8 al 10 marzo a fieramilanocity, confermando l'ingresso gratuito per i visitatori sperimentato lo scorso marzo