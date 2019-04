Al via “Plastic free” per uno stile di vita e un ambiente più sano

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

martedì, 2 aprile 2019, 10:42

Venerdì 5 aprile, dalle 10.30, all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, si terrà l’incontro “La gestione dei rifiuti urbani: problematiche e opportunità”

venerdì, 29 marzo 2019, 12:27

"Un fiume per amico" è il progetto didattico di educazione ambientale che l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha dedicato ai piccoli studenti delle scuole primarie e secondarie

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:32

Il 29 marzo l’azienda apre le porte dello stabilimento di Diecimo per l’iniziativa di Comieco dedicata alla filiera del riciclo della carta

martedì, 26 marzo 2019, 10:54

17 mila tonnellate di smartphone e piccoli elettrodomestici nel 2018. Il consorzio nazionale per la gestione dei RAEE è in prima linea nella difesa dell’ambiente: «I RAEE vanno differenziati per dare concretezza all’economia circolare»

martedì, 26 marzo 2019, 10:16

Saranno tre le aziende della provincia di Lucca che parteciperanno a MECSPE (Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo 2019), luogo d’innovazione e punto di riferimento della manifattura 4.0 italiana e internazionale promossa da Senaf

venerdì, 22 marzo 2019, 13:52

In uno scenario di riscaldamento globale di 2 °C le persone affette da scarsità d'acqua in Europa potrebbero passare da 85 a 295 milioni. Il 2019 in Italia si preannuncia anno critico per il fabbisogno di acqua