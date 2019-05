Sviluppo sostenibile



31 le aziende premiate alla 15^ edizione di Obiettivo Zero, 17 nella provincia di Lucca

lunedì, 20 maggio 2019, 17:38

Sono 31 le cartiere e cartotecniche italiane che sono state premiate venerdì 17 maggio nel corso della 15^ edizione del Premio Obiettivo Zero, nato alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi per promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro. Una edizione che ha visto nuovamente la collaborazione dell’Istituto Italiano per la Sicurezza (IIS) e che è stata particolarmente ricca di significato.

Questi gli stabilimenti premiati, 17, della provincia di Lucca:

Cartiera del Borgo (Fabbriche di Vallico), Cartiera della Basilica (Villa Basilica), Cartiera di Pratolungo (cartiera e converting a Pracando), Lucart Castelnuovo Garfagnana (cartiera e converting), Soffass via Leccio (Porcari), Lucart Diecimo (cartiera e converting), Lucart stabilimento di Porcari, Toscofibra (Coselli), Eurocarta (Porcari), Essity Italy stabilimenti via Bernardini e via del Frizzone (Porcari), Industrie Celtex (Montecarlo), Soffass Tassignano e Soffass via Fossanuova a Porcari.

Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Angelo Del Carlo, coordinatore del progetto, che ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico e di numerose autorità, si sono succeduti interventi di esperti sulla tematica della sicurezza in azienda dal passato fino ai giorni nostri ed è stato proiettato un video della sessione di “Peer Safety education”, ovvero di “educazione alla pari”, realizzato con gli studenti delle scuole del territorio, che hanno illlustrato al pubblico i lavori svolti nei laboratori della mattina.

Dopo la presentazione dei dati sugli infortuni, curata dal professor Silvio Bianchi, direttore del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, si è svolta la vera e propria premiazione delle aziende cartarie virtuose i cui responsabili della sicurezza si sono succeduti sul palco a ritirare il trofeo e il diploma Obiettivo Zero, consegnati da due allieve della scuola di ballo Etoile di Porcari, che per l’occasione indossavano abiti realizzati con carta tissue dall’artista Caterina Crepax.

Gli intervenuti alla premiazione hanno avuto anche l’occasione di visitare la mostra “La carta una storia al futuro” che rimarrà aperta con ingresso libero nel Palazzo di Vetro fino al 30 giugno, dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 15 alle18.

Come ogni anno l’iniziativa ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del Presidente della Repubblica che ha conferito una medaglia di merito.

Altri partner istituzionali dell’evento, Assocarta, Confindustria Toscana Nord, Inail Lucca,, Usl 2 di Lucca.