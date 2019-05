Sviluppo sostenibile



In occasione del lucchese #fridaysforfuture anche qualche negozio in Via Fillungo dice la sua

venerdì, 24 maggio 2019, 00:17

Ricordiamo brevemente che Fridays for Future è un movimento nato spontaneamente a seguito dell'attivismo di Greta Thumberg la sedicenne svedese che dall'estate del 2018 ogni venerdì manifestava prima da sola e poi affiancata da sempre più persone davanti al parlamento chiedendo ai leader politici di agire immediatamente "per il pianeta che sta morendo".

Le iniziative #fridaysforfuture sono sempre più frequenti nel mondo, organizzate sotto l'egida del WWF, prendono forme e contesti diversi, si svolgono sempre in modo pacifico e si diffondono dai piccoli centri alle metropoli.

Anche a Lucca.

Per il 24 maggio giorno indetto dalla comunità globale: tante persone e soprattutto studenti manifesteranno con slogan, grida e colori, percorreranno le strade del centro storico dove ad accoglierli ci sono già diversi esercizi che mostrano entusiasmo e solidarietà verso questo movimento e il suo importante messaggio.

Anche Il PANDA LAB negozio di scarpe in via Fillungo 90!

Il nuovo nato in casa Lanza che già dal nome evidenzia questa voglia tutta contemporanea di ricercare, creare, proporre spunti di riflessione e opinioni da scambiare si offre con una vetrina dal mood decisamente eco.

Con in bella mostra brand e prodotti che fanno dell'ecofriendly la propria mission e un allestimento che non lascia dubbi: sandali e sabot immersi nella sabbia come nella più iconica e rincuorante immagine estiva, ma infastiditi da rottami di plastica che stonano e fanno riflettere.

Il messaggio, già chiaro così, è rinforzato da una vetrofania che recita imperante: SAVE THE PLANET,

per poi addolcirsi in THANKS FOR RECYCLING, un claim, un ringraziamento che dovrebbe invogliarci prorpio tutti.

Dovrebbe.