Sviluppo sostenibile



L’innovazione si fa al Polo Tecnologico Lucchese

martedì, 28 maggio 2019, 13:30

Nuova grande soddisfazione per il Polo Tecnologico Lucchese che è riuscito, ancora una volta, ad adempiere alla mission di facilitare il trasferimento tecnologico e supportare lo sviluppo di attività innovative. Logic Way, start up insediata al Polo, parteciperà infatti, insieme a Siemens S.p.A, alla più grande manifestazione italiana dedicata all’automazione per presentare il nuovo progetto sulla semplificazione, condivisione e trasparenza nei processi logistici.

SPS IPC Drives ITALIA si tiene a Parma in questi giorni (28-30 maggio) e Logic Way e Siemens vi interverranno per presentare il progetto, legato all’ottimizzazione dei processi di supply chain, che prende le mosse da quanto Logic Way ha già ideato e progettato per il Gruppo Lucart, ossia un sistema di automazione del transito dei camion a gas basato su tecnologie di riferimento per l’industria 4.0: RFID e sistemi Cloud.

Il Polo Tecnologico Lucchese, nato con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del territorio sostenendo la creazione e l’incubazione di nuove imprese innovative ad alto potenziale di crescita, raggiunge così un nuovo importante traguardo grazie all’ “esportazione” di una idea sviluppata e realizzata in loco per l’importante gruppo cartario della provincia, leader in Europa, che ha dimostrato di saper e voler innovare testando e implementando le migliori e più innovative tecnologie, anche in ambito logistico.

Contaminazione delle idee e capacità di sviluppare una rete di contatti: si confermano questi i principali atout del Polo Tecnologico Lucchese che la start up Logic Way ha fatto propri, come dimostrato dai suoi continui successi.

Sia il Gruppo Lucart che l’azienda Logic Way saranno presenti all’open day del 6 giugno p.v. al Polo Tecnologico Lucchese. Una giornata in cui start up, Enti e imprese del territorio si incontreranno per presentare le tecnologie di ultima generazione e i casi di successo, conoscere e anticipare i nuovi trend di mercato e favorire la conoscenza reciproca tra tutti i soggetti interessati al tema dell’innovazione. Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare il sito del Polo Tecnologico Lucchese https://www.polotecnologicolucchese.it/incontri-business-per-esplorare-nuove-applicazioni-smart/