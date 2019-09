Sviluppo sostenibile



Conflavoro su sciopero clima: “Politica ascolti i cittadini e aiuti le imprese nello sviluppo sostenibile”

venerdì, 27 settembre 2019, 12:24

Conflavoro Pmi Lucca interviene in merito alla manifestazione per il clima Friday for future che oggi (27 settembre) ha trascinato centinaia di giovani e adulti nelle strade del centro storico della nostra città. “I contenuti della protesta sono universali poiché toccano il bene comune – sottolinea Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi Lucca – e non vanno quindi ridotti a mera propaganda. Quello sui cambiamenti climatici è un grido d’allarme che gli scienziati lanciano, pressoché inascoltati, da decenni. Ma ora la politica non può più restare a guardare e rimandare il problema”.

“Vero è – afferma Roberto Capobianco – che alcuni Paesi, emergenti o meno, accomunati da un’economia oggettivamente molto inquinante, stanno continuando a fare orecchie da mercante sul problema. Ma è altrettanto vero che il cambiamento dobbiamo farlo noi per primi. Non deve essere imposto dall’alto, ma dai cittadini comuni e dal nostro sistema produttivo. Nel primo caso penso alla spontanea e bellissima campagna di quest’estate di sensibilizzazione alla raccolta di plastica abbandonata nei boschi e nelle spiagge. E nel secondo caso penso alle nostre piccole e medie imprese che possono e vogliono, questo è certo, affrontare uno sviluppo più eco-sostenibile, spesso impossibile e non a causa loro”.

“Si parla da tempo di economia circolare – prosegue il presidente di Conflavoro Pmi – green economy, riduzione dei rifiuti: ci manca forse qualcosa a livello tecnologico per arrivare a questi obiettivi? Assolutamente no e lo sappiamo tutti. E allora il nostro governo per primo deve fare in modo di ascoltare le nuove esigenze dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Non solo quelle dei grandi gruppi, ma soprattutto delle imprese più piccole, che hanno bisogno di aiuti, incentivi, ecobonus maggiori e variegati, sostegni economici e sgravi fiscali per svoltare la propria esistenza a giusto beneficio dell’ambiente e dunque della società tutta”.

“Inutile girarci intorno – conclude Roberto Capobianco – il punto è solo e soltanto questo: la volontà del popolo e del sistema produttivo è necessaria ma purtroppo non basta, serve che la politica ascolti queste esigenze e si adoperi a favorire la proliferazione di una società più verde agendo direttamente sul tessuto economico. Ma deve farlo subito, a partire dalla manovra in lavorazione”.