Sviluppo sostenibile



“Paper 19”: a Lucca arriva il corso per tecnico superiore nel settore cartario

martedì, 24 settembre 2019, 14:02

di giulia del chiaro

Rivolto a 25 giovani diplomati, tra i 18 e i 29 anni, il diploma di tecnico superiore per la produzione nel settore cartario, Paper 19, prevede un corso innovativo che ha come obiettivo quello di formare tecnici altamente specializzati nella produzione del settore cartario mediante un piano formativo che, accompagnato da uno stage, durerà due anni.

Già 16 gli iscritti al progetto che, promosso dalle principali realtà industriali cartarie del territorio (Sofidel, Lucart, Essity, DS Smith, Fosber e Gambini), la Federazione Carta Grafica e Confindustria Toscana nord, costituisce una nuova frontiera della formazione capace di aprire le porte del mondo del lavoro, nel settore, mediante un primo inserimento, tramite stage, arricchito da momenti di scambio con le società promotrici.

Il corso è organizzato dall’ITS Prime, l’Istituto Tecnico Superiore che in Toscana gestisce studi biennali alternativi all’università, in meccanica e meccatronica, che hanno come scopo il rapido inserimento di figure altamente qualificate nel mondo del lavoro.

Il nuovo percorso è stato presentato, questa mattina nella sede Soffass (del gruppo Sofidel), dal direttore delle risorse umane di Sofidel, Tommaso Valente, l’assessore regionale alla formazione, Cristina Grieco, ed il presidente della sezione cartaria di Confindustria Toscana nord, Tiziano Pieretti.

“Ci auguriamo – ha detto Valente di Sofidel – che questo progetto sia solo l’inizio di una serie di attività formative che il distretto cartario lucchese, punto di riferimento a livello europeo, proporrà alle giovani generazioni per prepararle a divenire figure altamente specializzate da inserire nell’organico delle aziende del territorio”.

Soddisfatta dell’invito e della proposta si è detta l’assessore Grieco: “è con soddisfazione che la regione ha accolto e sostenuto questo progetto – ha spiegato – dato che è molto raro che un gruppo di imprese riesca ad unirsi, come è accaduto invece per la realtà lucchese, ed esprimere insieme l’esigenza di costruire un percorso formativo capace di preparare figure altamente qualificate in un settore specifico come quello della carta”. La forza di questi corsi, secondo l’assessore, è l’occupabilità che sono in grado di garantire ai giovani data dal fatto che il percorso di studi viene costruito e ritagliato in base alle necessità del mondo del lavoro.

In programma per domani, invece, l’apertura dei cancelli di Sofidel e DS Smith, tra le aziende che hanno reso possibile il progetto, ai giovani diplomati interessati a Paper19, una quarantina in tutto, che potranno visitare le fabbriche toccando con mano il lavoro e scoprendo nuove professioni e le competenze necessarie a svolgerle.

“Lo sforzo compiuto dalle industrie cartarie del territorio – ha spiegato Pieretti di Confindustria – mostra il bisogno crescente di professionalità avanzate necessarie al settore per crescere nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e dell’internazionalizzazione investendo in formazione”.

I candidati che verranno ammessi al percorso dovranno versare una quota di 500 euro all’anno, per le spese del materiale didattico, e alla fine del biennio saranno selezionati due studenti, per merito e reddito, ai quali verranno assegnati due premi studio. Il corso si svolgerà a Lucca alla Fondazione CR (via san Micheletto, 3). Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla Fondazione ITS Prime (3938383578, info@itsprime.it), a Formetica (0583444284, m.rocchi@formetica.it) o visitare i loro siti internet (www.itsprime.it e www.formetica.it).