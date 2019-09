Sviluppo sostenibile



Solo energia verde per il Consorzio di Bonifica

lunedì, 9 settembre 2019, 12:27

Una scelta di campo da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che ha aderito al Consorzio Energia Toscana (C.E.T). e convertito tutte le fonti di approvvigionamento dell’energia utilizzando solo quella verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili.



L’Ente Consortile, divenuto socio del Consorzio Energia Toscana, ha optato quindi interamente per l’energia “green” per svolgere le numerose attività a cominciare dal funzionamento degli impianti idrovori. Una precisa scelta dettata e fortemente voluta dal Presidente, Ismaele Ridolfi, molto sensibile alle tematiche ambientali: “Sempre più aziende del mondo scelgono l’energia “verde” per alimentare la loro attività. Lo rivelano i dati pubblicati da Bloomberg New Energy Finance, che spiegano come nel corso del 2018 la quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili acquistata dalle aziende di tutto il mondo, attraverso contratti a lungo termine, è più che raddoppiata rispetto al 2017. Il numero di enti, pubbliche amministrazioni e aziende che preferiscono eolico, fotovoltaico e altre energie pulite per mandare avanti il proprio business è quindi molto in crescita. Il nostro motivo è etico e legato alla coerenza con la mission aziendale ma è anche una questione di economicità: sono sempre di più infatti gli incentivi e i fondi di investimento il cui accesso è vincolato al rispetto di determinati requisiti in materia di tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale”. In quest’ottica il Consorzio 1 Toscana Nord sta provvedendo anche all’acquisto di due auto-elettriche.