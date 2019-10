Sviluppo sostenibile



MIAC al via nel segno del "Green New Deal"

mercoledì, 9 ottobre 2019, 17:34

Partenza "verde" per la 26a edizione di MIAC: dopo il tradizionale taglio del nastro e un saluto del presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani si è tenuta una tavola rotonda di inaugurazione, moderata dal giornalista di Repubblica Firenze Maurizio Bologni, cui hanno preso parte il presidente di Assocarta Girolamo Marchi e il presidente della sezione Carta e cartotecnica di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti, con anche un intervento del direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell'Università di Pisa Leonardo Tognotti. Il tema della tavola rotonda è stato "Il Green New Deal secondo l'industria cartaria."



Dichiarazione di Tiziano Pieretti: "Il messaggio sotteso ai principi del Green New Deal dell'industria cartaria è chiaro: occorre avere un approccio scientifico e razionale a problemi ambientali che possono essere giganteschi se non correttamente affrontati, ma diventano gestibili se si adottano soluzioni che in molti casi sono già esistenti.



Ho voluto cogliere l'occasione dell'inaugurazione di MIAC per ribadire alcuni concetti: le cartiere del nostro distretto sono ambientalmente virtuose, sia che utilizzino materiali vergini come cellulosa proveniente da foreste certificate, sia che riciclino carta da raccolta differenziata. Nel caso delle imprese che trattano carta da macero assistiamo a un processo produttivo che riutilizza quasi interamente materiale scartato da famiglie e imprese. Su 100 chili di carta da macero almeno 90 tornano ad essere nuova carta o nuovo cartone. Quei 10 chili, o anche meno, che residuano, però vanno smaltiti! Bisogna che di questo tutti siano consapevoli.



E' vero che questo residuo, per lo più plastiche, potrebbe a sua volta trovare un qualche riutilizzo: ci stiamo lavorando, insieme ai colleghi del settore plastica, ma si tratta di piccole percentuali di materiale. Il resto, lo ribadisco, va smaltito, senza se e senza ma. Smaltirlo, oggi, ci costa così tanto da mettere in pericolo l'equilibrio finanziario delle nostre aziende: siamo all'emergenza.



Eppure i principi dell'economia circolare sono chiari: dagli scarti si deve recuperare quanta più materia possibile e da quello che residua si deve recuperare energia. In altre parole, servono i termovalorizzatori. Termovalorizzatori che serviranno a breve, con buona pace di chi sostiene il contrario, anche per i rifiuti urbani: tecnicamente tenerli assieme sarebbe un'ottima soluzione. Perché allora non realizzare impianti che risolvano entrambi i problemi, producendo anche energia? Noi abbiamo proposto di attivare sinergie pubblico-private, impegnandoci anche a trovare investitori. Intanto anche i privati che si sono mossi autonomamente, come KME, incontrano seri problemi con le autorizzazioni. Un quadro incomprensibile, ben lontano da quell'approccio scientifico e razionale che, come dicevo, è l'unico che potrebbe risolvere i problemi ambientali."