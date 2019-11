Sviluppo sostenibile



Il sistema "BioVitae" della startup Nextsense ha vinto il Premio Forum Sanità 2019

sabato, 30 novembre 2019, 12:55

È la startup Nextsense, con il sistema BioVitae, la vincitrice del Premio Forum Sanità 2019 promosso dal Forum Risk Management in collaborazione con Cisa Group, l’azienda lucchese leader nel campo dell'innovazione tecnologica e digitale per il mondo della sterilizzazione, presente da protagonista alla manifestazione dedicata alla governance e alla sostenibilità del sistema sanitario: prevenzione, ambiente e innovazione, svoltasi in questi giorni a Firenze, alla Fortezza da Basso.

BioVitae, è un dispositivo medico di illuminazione che, grazie a una combinazione di frequenze luminose, sanifica gli ambienti in cui viene installata e controlla la proliferazione di batteri.

L’invenzione presentata da Nextsense – peraltro già brevettata – è stata scelta in una terna in cui, oltre alla startup vincitrice, la giuria del concorso, presieduta dal professor Giorgio Tulli membro del comitato scientifico del Forum, ha selezionato i migliori prodotti innovativi per il settore Infection Control. Si tratta di Corax, che ha presentato la scatola sterile trasparente Corax The Life Box. Illustrata da Franco Pradelli in rappresentanza del proprio team, garantisce condizioni di sterilità e controllo dell'aria e della temperatura, per il trasporto di bambini ustionati in tutti quei paesi (molti di questi in Africa) dove raggiungere un ospedale spesso richiede un viaggio lungo e disagevole. La terza azienda selezionata è Bemar Italia, che si è proposta con lo scanner Semmelweis Hand hygiene scanner: un sistema dotato di un software integrato per la valutazione oggettiva della corretta procedura del lavaggio delle mani.

Nextsense riceverà in premio la possibilità di partecipare a tutte le manifestazioni fieristiche in cui Cisa Group sarà presente nel 2020, nonché ad una campagna di promozione internazionale realizzata sempre dall’azienda lucchese attraverso l’utilizzo della propria rete commerciale. Un premio di grande prestigio e utilità, dato che Cisa Group è presente in oltre 60 Paesi nel mondo.