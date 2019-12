Sviluppo sostenibile



L'impresa Ingelia protagonista alla Conferenza delle Nazioni Unite contro l’emergenza

giovedì, 12 dicembre 2019, 10:04

Ancora una volta il Polo Tecnologico Lucchese si contraddistingue per il rilievo delle aziende che vi sono insediate, come Ingelia Italia SpA, branch italiana della omonima capogruppo spagnola. Ingelia è una delle 5 imprese selezionate dalla Commissione Europea per prendere parte alla conferenza mondiale sul clima, in corso in questi giorni a Madrid e, in particolare, per partecipare all’EU Energy Day. Obiettivo: rappresentare una delle cosiddette "key technologies" utili a realizzare il Programma Green Deal, annunciato in apertura dei lavori della 25° Conferenza delle Nazioni Unite dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Uno straordinario piano d’azione dotato, per la sola fase iniziale, di 1000 miliardi di euro per la lotta ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e di CO2.

Il decennale percorso in Ricerca & Sviluppo di Ingelia le ha consentito di sviluppare una tecnologia, oggi brevettata, per il recupero di materia da ogni matrice organica residuale, avviando così una rivoluzione in un settore tecnologicamente fermo da 50 anni. Ingelia riproduce infatti, in ambito industriale, il fenomeno di carbogenesi naturale ed ottiene, in poche ore, il recupero di tutto il carbonio, dell'acqua e di ogni elemento nutritivo presente nel residuo organico trattato.

Una tecnologia sostenibile ed efficiente che consente di recuperare materie prime equivalenti di altissimo valore ambientale (come fosforo e coking coal) ed utili ad una pluralità di applicazioni industriali e commerciali, in sostituzione delle materie prime fossili.

Nel 2017 la Commissione Europea ha premiato con il Watify Solution Award la tecnologia Ingelia come migliore tecnologia oggi esistente per il recupero dei rifiuti organici, poichè "considerata dalla giuria ad alto impatto con il potenziale di contribuire a risolvere due delle più importanti problematiche che affliggono non solo l’Europa ma tutto il mondo, inquinamento e cambiamento climatico”.

Oggi l'Europa continua a premiare Ingelia chiamandola a fare da protagonista all'Energy Day nel padiglione Europa a Madrid e investendo nel suo capitale tramite InnoEnergy, braccio operativo dell'European Institute of Innovation and Technology, al fine di favorire la commercializzazione della tecnologia e l'internazionalizzazione dell'impresa.

Tutto lo staff del Polo Tecnologico Lucchese non può che essere orgoglioso di questi risultati.