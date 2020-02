Basket Le Mura Lucca a fianco della sostenibilità ambientale con il progetto “Bianco+Rosso=Verde”

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

martedì, 4 febbraio 2020, 13:12

Molti studenti degli istituti per geometri della provincia di Lucca parteciperanno mercoledi 5 febbraio agli appuntamenti previsti all’interno della settimana sull’Edilizia Sostenibile promossa da Cna Costruzioni e da Cna Istallazioni Impianti di Lucca a Lucense

sabato, 1 febbraio 2020, 11:53

Secondo e terzo appuntamento della terza edizione della Settimana dell’edilizia sostenibile, sette giorni di seminari, incontri e dibattiti dedicati ai nuovi modi di costruire e ristrutturare organizzati da Cna costruzioni e Cna istallazione impianti di Lucca. Entrambi si tengono nella sede di Lucense

giovedì, 30 gennaio 2020, 14:47

Si apre venerdi 31 gennaio a Lucense la terza edizione della Settimana dell’edilizia sostenibile, sette giorni di seminari, incontri e dibattiti dedicati ai nuovi modi di costruire e ristrutturare organizzati da Cna costruzioni e Cna istallazione impianti di Lucca

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:04

Torna la 3^ edizione della Settima dell’edilizia sostenibile dal 31 gennaio al 7 febbraio 2020 al Polo Tecnologico Lucchese, un evento promosso dalla Cna Costruzioni e Cna Istallazione impianti di Lucca per coinvolgere sul tema tutta la filiera delle costruzioni e dell’installazioni, partendo dai professionisti e dalle imprese per arrivare...

martedì, 14 gennaio 2020, 11:02

Dalle ore 9 di oggi 14 gennaio è online sul sito https://prenotazioni.islepark.it/montecristo/ il calendario delle visite dell'Isola di Montecristo che propone 23 date

martedì, 7 gennaio 2020, 15:30

Lucca è in testa alla classifica regionale per la percentuale di raccolta differenziata con il 78,3 per cento sul totale dei conferimenti, mentre la Tari è tra le più basse a livello regionale, con 291 euro, contro i 323 di media toscana e 300 euro a livello nazionale.