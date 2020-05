Sviluppo sostenibile



La concessionaria Serchio Motori non si ferma e punta alla mobilità sostenibile

sabato, 16 maggio 2020, 11:02

di giulia del chiaro

"Entusiasmo e positività. È solo grazie a queste spinte che ogni attività può ripartire". A dirlo è Stefano Ferrando, titolare, insieme con sorella Cristina, della concessionaria Serchio Motori (Via Giuseppe Mazzini, 20, 55100 Lucca LU) che dal 4 maggio ha riaperto adottando tutte le misure precauzionali necessarie e puntando ad una mobilità green.

"Abbiamo riaperto il 4 maggio – racconta Ferrando – organizzandoci per mettere in atto tutte le misure necessarie a permettere ai nostri dipendenti di lavorare in sicurezza e ai clienti di poter accedere alla nostra sede in totale tranquillità. Oltre ad un'accurata opera di sanificazione, abbiamo allestito le scrivanie con delle lastre di plessi Glass e posto all'ingresso un gel disinfettante per le mani a disposizione dei clienti".

I venditori all'interno, al momento, sono due così come due è il numero massimo di clienti che possono entrare contemporaneamente. "I grandi spazi di cui disponiamo – spiega – consentirebbero l'accesso di più persone per volta senza creare una situazione di assembramento, ma per il momento è bene essere cauti. Inoltre, c'è da tenere presente che la nostra attività di concessionaria moto, proprio per il tipo di merce venduta, difficilmente vede crearsi degli affollamenti nel salone delle vendite".

Per quanto riguarda la manutenzione dei mezzi, poi, l'attività può svolgersi in totale tranquillità e sicurezza seguendo questa modalità: il cliente non entra all'interno, ma lascia il proprio mezzo nel piazzale di fronte al negozio dove spiega tutte le sue necessità al tecnico. Il tecnico prende in carico la moto e invia un sms al proprietario a lavoro ultimato per fissare il ritiro che, come per la consegna iniziale, può avvenire tranquillamente sul piazzale.

Per rilanciare le vendite, Ferrando ci spiega che sono state introdotte molte opportunità interessanti: "abbiamo attivato delle campagne e delle promozioni che solitamente non facciamo in questo periodo dell'anno che, per il nostro settore, corrisponde all'alta stagionalità". È proprio dalla Piaggio, di cui la concessionaria è rivenditrice, che arrivano importanti campagne volte a sensibilizzare l'andare su due ruote.

Dopo l'emergenza sanitaria, si sente la necessità di ridisegnare la mobilità della fase 2 distribuendo meglio gli spazi urbani e favorendo una mobilità sostenibile. È proprio a questo tipo di mobilità che punta anche la concessionaria lucchese la quale, oltre al classico repertorio di mezzi, possiede una vasta gamma di mezzi ecosostenibili che vanno dalla Vespa elettrica – sulla quale è previsto un bonus per l'acquisto del 30 per cento – e le bici a pedalata assistita della Piaggio e della Fantic Motor.

La Serchio Motori, oltre alla sede di via Giuseppe Mazzini – concessionaria ufficiale del gruppo Piaggio e concessionaria per tutti i brand di Piaggio: Aprilia, Vespa, Scarabeo, Gilera, Derbi, Moto Guzzi –, possiede anche un'altra attività a Nave (via Sarzanese, 726, 55100 – Lucca), aperta dal 4 maggio come la prima, nella quale vengono venduti veicoli da trasporto leggero come Ape, Porter, Quargo, Maxxi e Ape-calessino.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0583.954275 o visitare il sito https://www.serchiomotori.it/. La concessionaria, inoltre, è presente sul Facebook e Instagram.