Tre piccoli di Fratino sono nati sulle spiagge del Parco di San Rossore

sabato, 23 maggio 2020, 12:32

Nella giornata della biodiversità, le associazioni WWF Alta Toscana, Legambiente Lucca, Custodi della città per gli stati generali della cultura, Guardare Lucca e Perlambiente manifestano il loro consenso e la loro gratitudine per l’iniziativa attuata per incrementare la biodiversità degli spalti della città

mercoledì, 20 maggio 2020, 11:33

Molte attività stanno puntando sui divisori in plexiglas per rispettare le normative legislative. Ma è davvero l’unica soluzione? Secondo l’azienda “C.R.V Piante” di Cesare Romano non è così

sabato, 16 maggio 2020, 11:02

"Entusiasmo e positività. È solo grazie a queste spinte che ogni attività può ripartire". A dirlo è Stefano Ferrando, titolare, insieme con sorella Cristina, della concessionaria Serchio Motori (Via Giuseppe Mazzini, 20, 55100 Lucca LU) che dal 4 maggio ha riaperto adottando tutte le misure precauzionali necessarie e puntando ad...

venerdì, 10 aprile 2020, 11:41

Il gruppo cartario tra i leader mondiali per la produzione di carta ad uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, dona carta igienica, asciugatutto, tovaglioli, fazzoletti e tovagliette, nel complesso l’equivalente in volume di circa 1 milione e 680 mila rotoli...

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:26

La nostra società si trova ad affrontare sfide ambientali importanti alle quali dovrà fornire risposte concrete per consegnare alle future generazioni un mondo in cui vivere e prosperare. L'industria automobilistica è, quindi, chiamata a fare la sua parte per garantire una mobilità sostenibile

martedì, 3 marzo 2020, 10:53

Le fonti rinnovabili sono il presente e il futuro: per questo anche la classe quinta della scuola primaria di San Michele di Moriano (Istituto comprensivo Lucca 5) è chiamata a inventare un giocattolo sul tema, partecipando alla quinta edizione provinciale del concorso nazionale "Eureka! Funziona!"