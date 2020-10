Turismo rurale identitario e sostenibile: al via il progetto

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:33

Acque SpA mette a disposizione 400 interventi gratuiti. Adesioni al via dal 15 ottobre. Edizione super-flessibile con didattica in presenza oppure a distanza

venerdì, 9 ottobre 2020, 10:01

Con questa nuova iniziativa l'azienda lucchese continua ad accrescere attenzione e interesse sui temi di carattere ambientale e a quelli, connessi, di efficienza energetica; coniugando con essa la funzionalità e la sicurezza, il comfort e l'estetica di un modello innovativo di ultima generazione

giovedì, 8 ottobre 2020, 18:16

Montecristo almeno una volta nella vita bisogna vederla. E' l'isola per eccellenza, ambita, ma proibita per la difficoltà di accedere e per le regole rigide di protezione, famosa nel mondo per la leggenda di un tesoro nascosto di cui si narra anche nel romanzo di A.

venerdì, 25 settembre 2020, 15:20

Il sindaco del comune di Lucca Alessandro Tambellini è lieto di annunciare che l'Unesco, l'agenzia dell'Onu per l'istruzione e la cultura, ha deciso di fare entrare Lucca nella rete globale delle "Learning Cities"

giovedì, 17 settembre 2020, 15:34

Si è costituita l'Associazione CLOCK (Cluster of Clusters for Knowledge), tra alcuni centri toscani per l'innovazione e il trasferimento tecnologico

venerdì, 21 agosto 2020, 11:11

A sposare questa iniziativa è un giovane agente di commercio delle province di Pistoia e Lucca, Stefano Lami, che ha deciso di sfruttare il suo lavoro per diffondere un messaggio di ecosostenibilità