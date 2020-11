Settimana di Educazione alla Sostenibilità: evento online

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

venerdì, 20 novembre 2020, 17:11

Mobilità sostenibile: entro il 2023 bus elettrici sulle Lam. il Comune intercetta un finanziamento di oltre 7 miloni dal Ministero dei Trasporti. L'assessore Bove: "mezzi a impatto zero e ad alta tecnologia per il centro storico"

venerdì, 20 novembre 2020, 16:51

Un convegno online in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Lo promuovono Consorzio 1 Toscana Nord e Anbi Toscana in collaborazione con l’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e Anci Toscana

lunedì, 9 novembre 2020, 13:34

A dirlo è l'annuale Report di Legambiente che analizza i principali indicatori del benessere ambientale dei 104 capoluoghi di provincia italiani

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:37

Accomunate dall'attenzione per la sostenibilità ambientale, economica e sociale l'APS Percorso in Fattoria, che gestisce la Fattoria Urbana degli Albogatti, e l'APS TALEA che sta sviluppando in collaborazione con il comune di Lucca il progetto Nuovi Alberi, hanno avviato un percorso di collaborazione

venerdì, 23 ottobre 2020, 17:31

I due esemplari hanno dato spettacolo in una danza acquatica nello specchio marino della città elbana, attirando l'attenzione dei numerosi passanti e dei rappresentati delle istituzioni dell'Isola e del Parco nazionale Arcipelago toscano

venerdì, 23 ottobre 2020, 12:18

Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della filiera turistica toscana, accompagnarle nel loro percorso di miglioramento energetico e certificarne la sostenibilità ambientale, sociale e culturale delle attività: sono questi gli obiettivi del progetto TRIS