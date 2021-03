Un corridoio ecologico di oltre 5 Km intorno al fossato delle Mura

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

martedì, 2 marzo 2021, 09:23

Sabato scorso, sempre nell'ambito dell'iniziativa "sabato per l'ambiente", sono state trovate alcune ovature, in numero inferiore a quelle del 2020. Alcune di esse erano ormai all'asciutto, mentre altre erano in pericolo per il prosciugamento delle pozze.

martedì, 23 febbraio 2021, 16:56

Al via il percorso di partecipazione e condivisione di In-Habit, il progetto europeo, coordinato da Comune di Lucca, Università di Pisa, Lucca Crea e Simurg Ricerche, che punta a trasformare Lucca nella prima città in Europa a misura di animali

venerdì, 19 febbraio 2021, 13:37

Studenti protagonisti della sostenibilità. È con questa premessa che parte il concorso "Per un corretto riciclo dei Pneumatici Fuori Uso" organizzato nell'ambito del Progetto Educational promosso da Legambiente ed Ecopneus, società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia

mercoledì, 17 febbraio 2021, 14:05

L’attaccamento dei cani verso i proprietari è molto simile a quello dei bambini verso i genitori. La ricerca condotta al dipartimento di Scienze Veterinarie pubblicata sulla rivista “Animals- MDPI”

mercoledì, 17 febbraio 2021, 13:32

Il nuovo impianto idroelettrico, di piccole dimensioni, che è in corso di realizzazione lungo la sponda sinistra del fiume Serchio in località Palazzaccio a Sant'Anna prevede una serie di soluzioni innovative per minimizzarne l'impatto ambientale

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:24

Stimola l’attività microbica del suolo e può influenzare la disponibilità degli elementi nutritivi per le piante, favorendo un uso più razionale dei fertilizzanti. Sono questi alcuni effetti del distillato di legno scoperti da un gruppo di ricercatori dell’Università di Pisa secondo uno studio pubblicato sulla rivista “Soil Research”