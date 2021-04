Sviluppo sostenibile



Il Gruppo A.Celli tra i leader della Sostenibilità 2021

giovedì, 29 aprile 2021, 14:44

Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Statista, ha classificato le 150 aziende italiane più responsabili sulla base di 3 criteri: ambiente, sociale e governance. L’innovazione e la sostenibilità sono da sempre parte integrante del DNA del Gruppo A.Celli, dei valori che hanno guidato molte delle scelte e delle attività nei quasi 80 anni di storia delle nostre aziende.

Gli investimenti fatti in questi anni, sia nella ricerca e sviluppo che nella modernizzazione delle nostre infrastrutture produttive, hanno sempre considerato l’obiettivo del rispetto ambientale e della maggiore efficienza dei processi come primario, al servizio dei nostri clienti e di tutti gli stakeholders.

Essere selezionati in Italia tra i Leader della Sostenibilità 2021 dal prestigioso quotidiano economico-finanziario italiano “Il Sole 24 Ore” e da “Statista”, la rinomata piattaforma tedesca di raccolta dati, ricerche di mercato e indicatori economico-finanziari, certifica il percorso virtuoso che abbiamo intrapreso.

Sono oltre 1.500 aziende operanti in Italia selezionate per aver pubblicato, negli ultimi anni, un proprio report di sostenibilità (CSR report). L’analisi si è basata sulle tre macroaree della sostenibilità: ambientale, sociale e governance aziendale.

Questo riconoscimento premia i numerosi sforzi compiuti dal nostro Gruppo per ridurre, ad esempio, le emissioni di gas serra, promuovere l'economia circolare e sostenere l'uguaglianza di genere.

“Questo riconoscimento ci sprona a continuare ad impegnarci nel percorso della sostenibilità dei prodotti, dei processi e dell’ambito aziendale. Oggi il Gruppo A.Celli vede confermato il proprio impegno nel perseguire la responsabilità sociale del fare impresa, tramite fatti, azioni e risposte concrete, a sostegno di una crescita solida e sostenibile nel tempo“ - Afferma Mauro Celli, membro del consiglio di amministrazione - “Innovare non significa solo spingere il livello tecnologico ai più alti standard qualitativi ma significa anche configurare l’intero ecosistema A.Celli, per contribuire al benessere e allo sviluppo professionale dei propri collaboratori, per garantire continuità alle generazioni future e per influenzare positivamente la società in cui viviamo“.