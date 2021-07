Sviluppo sostenibile



Due anni di corridoio ecologico lungo i fossati degli spalti delle Mura

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:01

Le Mura di Lucca e gli spalti sono uno dei parchi pubblici più antichi e singolari d'Europa ospitano, pur in ambiente antropizzato, una grande quantità di piante, insetti, uccelli animali che ne fanno una estesa Arca di Noè di biodiversità. Un patrimonio di bellezza e scienze naturali, un museo all'aria aperta che, con un po' di curiosità ed attenzione, mostra il brulicare della vita, come accadeva tanti anni fa quando le Mura non erano sfalciate con mezzi meccanici.

Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici e ambiente Francesco Raspini, il presidente della Commissione consiliare lavori pubblici Daniele Bianucci e la biologa Arianna Chines hanno presentato il bilancio di due anni di sperimentazione che consegna dati molto positivi sull'equilibrio ecologico di questi spazi verdi tanto amati dai lucchesi.

Il progetto, in collaborazione con il Consorzio di bonifica Toscana Nord Ovest, si è basato sul rispetto della zona fra prato e fossato dove si incontrano terra ed acqua, un luogo delicato ed importante. Da marzo ad agosto del 2020 e del 2021 si è volontariamente evitato di sfalciare la gola interna dei fossati per consentire la proliferazione delle piante acquatiche, incentivare le fioriture delle specie vegetali, favorire la presenza delle api e di insetti predatori che controllano ed equilibrano la presenza di quelli infestanti. Finita la nidificazione e la produzione di semi da parte delle piante nel mese di agosto e fino all'inverno i fossati saranno sfalciati completamente, per garantire pulizia controllo delle opere idrauliche.

“L'idea è di proseguire e rendere stabile questa pratica ripeterla e migliorarla – afferma l'assessore Raspini – l'aspetto delle mura resta ugualmente molto ordinato lo sfalcio programmato, per permettere in alcuni punti le fioriture, crea effetti estetici molto belli e cibo per le api e le farfalle. Ci accorderemo con la Soprintendenza per collocare una cartellonistica temporanea in alcuni punti e per spiegare ai cittadini la finalità dell'intervento”.

Le erbe alte intorno ai fossati sono habitat ideale per le lucciole che tra maggio e giugno di quest'anno si sono viste a migliaia – come non accadeva da anni - nelle zone più buie degli spalti tra le lunette e le mura che hanno attirato un interesse notevole da parte dei cittadini: in centinaia sono venuti ad ammirarle. È inoltre in corso un'indagine entomologica con esperti del settore per individuare la diversità delle specie di insetti (in particolare di impollinatori) che si trovano nei prati degli spalti. Proprio per aiutare gli impollinatori quest'anno sono stati lasciati dei quadrati di erbe con i fiori. Bastano anche bordure, strisce o quadrati alternati a tratti dove l'erba è tagliata per ospitare farfalle, api, coleotteri e altri insetti e permettere loro di compiere i cicli biologici. In questo ambiente vive una comunità incredibile di invertebrati, pesci e anfibi, durante gli stadi giovanili. Aironi guardabuoi, Garzette, piccoli aironi bianchi, più solitari, dal becco nero e le zampe gialle, fino ai più maestosi Airone cenerino e Airone bianco maggiore, Martin pescatore e cardellino. Le erbe non sfalciate offrono riparo ai nidi che altrimenti sarebbero facilmente razziati dai Gabbiani reali e dalle Cornacchie.