“Qui. Festival del possibile”: tavola rotonda su economia circolare e sostenibilità

giovedì, 2 settembre 2021, 16:15

Presentata questa mattina la prima edizione di "Qui. Festival del possibile" che si svolgerà dal 9 al 25 settembre all'Orto Botanico di Lucca organizzata da Associazione Talea, Immagina e Giungla by S.O.F.A - Shared Office For the Arts

giovedì, 12 agosto 2021, 14:53

Con la manutenzione gentile dei corsi d’acqua, il Consorzio 1 Toscana Nord diminuisce le emissioni in atmosfera. E’ quanto emerge dal bilancio ambientale dell’Ente consortile: che è stato approvato dell’assemblea consortile, contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo in programma

martedì, 10 agosto 2021, 11:22

L'ente di Palazzo Ducale ha dato completa attuazione alla sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha restituito alle Province competenza per il rilascio delle autorizzazioni con procedura semplificata per la gestione dei rifiuti e per le sanzioni amministrative in materia ambientale

sabato, 17 luglio 2021, 21:40

"Transizione ecologica e digitale: strumenti finanziari e nuova programmazione europea 2021-2027". È questo il titolo del webinar organizzato da Lucense e Innopaper, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per lunedì 19 luglio, alle 15

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:01

Bilancio ottimo per la biodiversità, per api e lucciole e per la divulgazione delle buone pratiche di equilibrio ecologico fra specie vegetali e animali e uomo

sabato, 10 luglio 2021, 12:30

Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, commenta con soddisfazione l'annuncio dell'assessore all'ambiente Monia Monni sulla nuova strategia per la trasformazione dei rifiuti indifferenziati