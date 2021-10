La Guardia di Finanza denuncia due persone sorprese all'isola di Giannutri

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:31

Il Gruppo è stato incluso nell’1 per cento delle aziende del settore cartario per la sostenibilità sociale d’impresa

giovedì, 14 ottobre 2021, 11:10

Salvaguardare l’ambiente e contemporaneamente difendere i dipendenti dai rincari del metano e degli altri carburanti, che come purtroppo ben sappiamo stanno incombendo sui bilanci di tutte le famiglie italiane

martedì, 5 ottobre 2021, 13:24

Life Aspire, il progetto per la logistica urbana sostenibile, ha voluto premiare stamattina in sala degli Specchi di palazzo Orsetti, gli operatori che nei primi nove mesi del 2021 sono risultati i meno impattanti nei loro accessi al centro storico di Lucca

giovedì, 23 settembre 2021, 18:21

Nel pomeriggio di ieri mercoledì 22 settembre alle ore 15.30 è finalmente ritornata in mare la tartaruga Caretta caretta “Smeralda”, così chiamata dagli allievi del Circolo Nautico “N. Sauro”. Video

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:37

Da venerdì 24 settembre in Viale San Concordio, angolo Via Savonarola, farà tappa l’iniziativa promossa da RICREA con laboratori, giochi e quiz per promuovere il riciclo degli imballaggi in acciaio

lunedì, 20 settembre 2021, 23:46

E’ soltanto rinviato, causa condizioni metereologiche avverse, il ritorno in mare della tartaruga Caretta caretta “Smeralda”