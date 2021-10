Life Aspire, premiati gli operatori dei trasporti più virtuosi

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

giovedì, 23 settembre 2021, 18:21

Nel pomeriggio di ieri mercoledì 22 settembre alle ore 15.30 è finalmente ritornata in mare la tartaruga Caretta caretta “Smeralda”, così chiamata dagli allievi del Circolo Nautico “N. Sauro”. Video

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:37

Da venerdì 24 settembre in Viale San Concordio, angolo Via Savonarola, farà tappa l’iniziativa promossa da RICREA con laboratori, giochi e quiz per promuovere il riciclo degli imballaggi in acciaio

lunedì, 20 settembre 2021, 23:46

E’ soltanto rinviato, causa condizioni metereologiche avverse, il ritorno in mare della tartaruga Caretta caretta “Smeralda”

giovedì, 16 settembre 2021, 16:50

Sofidel spa, Terra di Tutti, Cooperativa Nanina e Daccapo Sistema di Riuso Solidale raccontano le infinite possibilità di un’economia incentrata sulla sostenibilità

giovedì, 2 settembre 2021, 16:15

Presentata questa mattina la prima edizione di "Qui. Festival del possibile" che si svolgerà dal 9 al 25 settembre all'Orto Botanico di Lucca organizzata da Associazione Talea, Immagina e Giungla by S.O.F.A - Shared Office For the Arts

giovedì, 12 agosto 2021, 14:53

Con la manutenzione gentile dei corsi d’acqua, il Consorzio 1 Toscana Nord diminuisce le emissioni in atmosfera. E’ quanto emerge dal bilancio ambientale dell’Ente consortile: che è stato approvato dell’assemblea consortile, contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo in programma