Sviluppo sostenibile



Menesini nominato ambasciatore del patto europeo per il clima

venerdì, 5 novembre 2021, 16:01

Il presidente della Provincia di Lucca, e sindaco di Capannori, Luca Menesini, è diventato Ambasciatore del Patto Europeo per il clima e si è unito alla rete degli Ambasciatori del Patto per conto del Comitato Europeo delle Regioni, del quale è già membro della Commissione Ambiente, Cambiamenti Climatici ed Energia.

La notizia della nomina è arrivata oggi – venerdì 5 novembre - per e mail a Palazzo Ducale proprio dal Comitato Europeo delle Regioni che è un organo consultivo dell'Unione Europea composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti dai 28 Stati membri dell'UE.

Il ruolo degli Ambasciatori per il clima prevede un impegno per il coinvolgimento di cittadini e organizzazioni non ancora coinvolti nell'azione per il clima; ad un'azione di informazione e di sostegno per il rispetto e la protezione dell'ambiente nelle comunità locali, nonché la creazione di un ponte ideale tra la società civile, i portatori di interessi e la Commissione europea.