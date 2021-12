E' nata a Lucca 'Civiltà Ecologica'

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

lunedì, 13 dicembre 2021, 11:13

Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, ha ottenuto la massima valutazione – con il rating “A” – per il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico da CDP

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:13

G.e.a.l Spa rinnova i propri mezzi: via le auto a benzina, sì a sei autovetture ad alimentazione elettrica per ridurre la C02 e consumare sette tonnellate in meno di anidride carbonica all'anno

martedì, 7 dicembre 2021, 11:27

Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, supporta da anni la propria filiera per migliorarne l’impatto sociale e ambientale

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:30

Sarà dedicato alle comunità energetiche e al monitoraggio dei consumi il nuovo webinar realizzato da Ecoenergia Futura nell'ambito del ciclo di incontri "Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell'aria"

giovedì, 2 dicembre 2021, 12:27

Tutto pronto per il grande spettacolo che al teatro del Giglio, sabato 4 dicembre alle 21.00, metterà insieme sostenibilità, economia circolare e musica

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:56

L’Arma dei Carabinieri ed Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio. Un impegno ambizioso