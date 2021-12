Sviluppo sostenibile



Geal rinnova sei auto ad alimentazione elettrica

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:13

di chiara grassini

G.e.a.l Spa rinnova i propri mezzi: via le auto a benzina, sì a sei autovetture ad alimentazione elettrica per ridurre la C02 e consumare sette tonnellate in meno di anidride carbonica all'anno. Questo è in sintesi l'obiettivo dell'azienda da raggiungere nel 2022 e come ha sottolineato l'amministratore delegato Salvatore Pipus che ha reso noto gli interventi e le iniziative della gestione esercizio acquedotti lucchesi.



"Il primo riguarda il rinnovamento del depuratore di Pontetetto, completato a giugno 2021 - ha affermato -. Poi il completamento della rete fogniaria di Nozzano e Pontetetto entro gennaio 2022 e per un costo di dieci milioni di euro. Infine l'introduzione della tecnologia in merito alla produzione di biogas nei fanghi di depurazione che consente di alimentare con l'enrgia elettrica autoprodotta circa il 24 per cento del fabbisogno" Pipus ha inoltre ricordato altre iniziative e più nello specifico le casette dell'acqua, o meglio note come fonti del futuro, di cui una inaugurata questa mattina aSanta Maria del Giudice. Le prime cinque - presenti sul territorio da un anno - hanno erogato circa otto milioni di litri d'acqua andando a risparmiare cinque milioni di bottiglie di plastica. Più nel dettaglio l'erogazione media è di 1600 litri al giorno. Mentre da inizio istallazione ad oggi sono stati messi da parte 1 milione e 800 mila euro. Sul fronte bollette, ha fatto sapere Salvatore Pipus, che significativo è stato il contributo dei cittadini i quali hanno aderito alla campagna "bollette web". ovvero l'attivazione del servizio via e-mail che evita così la spedizione cartacea per evitare lo spreco di carta.



"Ci siamo dati l'obiettivo di incrementare le utenze e arrivare almeno a 5000 - ha dichiarato l'amministratore delegato -. Al momento se ne registrano 4850 e una volta ottenuto il numero faremo delle donazioni all'ospedale San Luca".



Il presidente dell'azienda Giulio Sensi ha evidenziato che un'indagine di soddisfazione dei cittadini ha riconosciuto la qualità del servizio poichè G.e.a.l Spa lavora per l'efficienza e il rispetto per l'ambiente. Proiettarsi in questa direzione significa "mettere in sicurezza il territorio" e "rispettare l'ecosistema" ha precisato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini presente insieme agli assessori Francesco Raspini e Valentina Simi.



Tra le novità l'inizio della collaborazione tra G.e.a.l Spa e l'associazione Talea. Da oggi infatti erranno piantati i primi 30 alberi per creare il "bosco G.e.a.l". Nei prossimi giorni è prevista la piantumazione di altre 80 piante.