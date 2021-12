Sviluppo sostenibile



Lucca 2030: webinar su comunità energetiche e monitoraggio consumi

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:30

Sarà dedicato alle comunità energetiche e al monitoraggio dei consumi il nuovo webinar realizzato da Ecoenergia Futura nell'ambito del ciclo di incontri "Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell'aria", voluto dall'amministrazione comunale con lo scopo di aggiornare cittadini, studenti, artigiani, professionisti, tecnici, associazioni di categoria e amministratori di condominio sulle buone pratiche e sulle nuove opportunità che l'avanzamento tecnologico di questi anni ha messo a disposizione di tutti per il risparmio energetico.

L'incontro on line, che si terrà il 16 dicembre a partire dalle 17.15 e che sarà aperto a tutti, servirà a fare il punto sulla normativa relativa all'autoconsumo collettivo insieme al dottor Massimo Vacca. Nella seconda parte del webinar si parlerà di monitoraggio dei consumi tramite dispositivi wireless ed IoT con il dottor Maurizio Bottaini.

"Si calcola che nella nostra provincia – spiega l'assessora all'ambiente Valentina Simi – se il 30 per cento delle persone e delle aziende si mettesse insieme formando una comunità energetica, avremmo una riduzione di produzione di anidride carbonica di 3.500 tonnellate all'anno, che equivale a piantare 150.000 nuovi alberi per risanare l'aria inquinata. Da questi semplici numeri risulta evidente il grande vantaggio che possiamo ottenere in termini ambientali, oltre che naturalmente di risparmio economico, attraverso la creazione di una comunità che utilizzi impianti e fonti energetiche rinnovabili insieme, condividendo l'energia prodotta".

Per maggiori informazioni e chiarimenti sulle comunità energetiche e più in generale sull'efficientamento energetico e sulla qualità dell'aria, i cittadini possono scrivere a infoenergiaambiente@comune.lucca.it. Si ricorda inoltre la disponibilità di un consulente per le tematiche di efficientamento energetico presso lo sportello informativo dell'Urp di via del Moro ogni giovedì, tramite appuntamento.