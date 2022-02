Scuola IMT e Nemesys avviano un progetto di ricerca e sviluppo per i materiali e le tecnologie della filiera dell'idrogeno

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

mercoledì, 22 dicembre 2021, 17:14

Anche quest’anno resta alta la domanda di prodotti ittici, soprattutto con l’approssimarsi delle festività natalizie. Per questo motivo la Guardia Costiera, in linea con gli obiettivi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha confermato il proprio impegno finalizzato, da un lato, a tutelare le scelte del consumatore finale,...

martedì, 21 dicembre 2021, 15:36

Nasce a Lucca, dall'impegno combinato di esperti ambientali, una nuova associazione dedicata alla salvaguardia del nostro territorio e della sua biodiversità: "Civilità ecologica"

lunedì, 13 dicembre 2021, 11:13

Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, ha ottenuto la massima valutazione – con il rating “A” – per il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico da CDP

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:13

G.e.a.l Spa rinnova i propri mezzi: via le auto a benzina, sì a sei autovetture ad alimentazione elettrica per ridurre la C02 e consumare sette tonnellate in meno di anidride carbonica all'anno

martedì, 7 dicembre 2021, 11:27

Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, supporta da anni la propria filiera per migliorarne l’impatto sociale e ambientale

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:30

Sarà dedicato alle comunità energetiche e al monitoraggio dei consumi il nuovo webinar realizzato da Ecoenergia Futura nell'ambito del ciclo di incontri "Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell'aria"