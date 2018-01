Teatro del Giglio



A 150 soci della Banca di Pescia e Cascina biglietti per il Teatro del Giglio, città del teatro di Cascina e teatro Pacini di Pescia

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:29

di eleonora pomponi coletti

La Banca di Pescia e Cascina sceglie la cultura, e lo fa regalando a 150 dei suoi soci l’accesso gratuito a 11 spettacoli in programma nel Teatro del Giglio di Lucca, città del Teatro di Cascina e Teatro Pacini di Pescia.

Una decisione importante fatta dalla banca che ha sede sul territorio lucchese. Questa scelta dà modo da una parte al Teatro del Giglio, quello di Cascina e quello di Pescia di farsi conoscere e frequentare dai soci, e dall’altra ai soci di ricevere dalla banca un valore aggiunto, con una scelta che metta loro a disposizione la cultura: un aspetto importante e vivo su questo territorio.

L'accesso gratuito sarà per almeno 150 tra soci o soci con un accompagnatore, a 11 spettacoli da scegliere preventivamente tra quelli proposti nel palinsesto dei tre teatri, entro la primavera 2018. I soci della Banca di Pescia e Cascina potranno iscriversi agli spettacoli prescelti inviando una mail a eventi@bpc.bcc.it così da consentire la prenotazione. Sarà attribuito un codice identificativo per il ritiro dei biglietti il giorno della manifestazione direttamente in teatro. I biglietti verranno distribuiti fino ad esaurimento disponibilità.

Antonio Giusti, direttore generale Banca di Pescia e Cascina ha spiegato che: “come Banca abbiamo avuto un primo rapporto con il Teatro del Giglio un paio di anni fa, occasione in cui la Banca scelse il Teatro del Giglio per un assemblea sociale; fu un modo per noi per conoscere il Teatro del Giglio che organizzò, a fine assemblea, una rappresentazione creata appositamente per noi che riscosse nei nostri soci grande successo. E’ stato alla luce di questa esperienza che abbiamo deciso di puntare sul Teatro per questa nuova iniziativa, insieme con altri due teatri, mettendo a disposizione l’accesso gratuito per 150 soci (ciascuno con la possibilità di portare un accompagnatore) ad 11 spettacoli da scegliere tra quelli proposti nel palinsesto dei teatri. Per quel che riguarda lo specifico del Teatro del Giglio di Lucca, la scelta sarà possibile tra cinque spettacoli.”

Gianni Del Carlo, amministratore unico del Teatro Del Giglio ha poi dichiarato che “questo rapporto tra teatro, aziende ed economia del territorio lucchese è qualcosa che al Teatro sta molto a cuore ed avere un rapporto con una Banca del territorio è motivo di soddisfazione e orgoglio, ma ancora di più ci inorgoglisce che la Banca scelga la cultura come strumento di comunicazione e contatto con i propri soci, ed in particolare che il Teatro del Giglio si riconfermi interlocutore principale tra territorio lucchese ed economia. Ci preme inoltre moltissimo porre l’accento sull’aiuto ed il supporto che gli istituiti bancari possono dare al teatro stesso ed in generale alla cultura del territorio”.

Per quanto riguarda il Teatro del Giglio di Lucca, questi gli spettacoli individuati per i soci della Banca di Pescia e Cascina:

FATHER AND SON di Michele Serra, con Claudio Bisio

17 febbraio - ore 21

18 febbraio - ore 16

prenotazioni dal 20 gennaio al 2 febbraio

LA BELLA ADDORMENTATA, musica di Tchaikovsky – Junior Balletto di Toscana

29 febbraio – ore 21

prenotazioni dall’1 al 10 febbraio

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ di Eduardo De Filippo, con Francesco Di Leva

3 marzo - ore 21

4 marzo - ore 16

prenotazioni dall’1 al 10 febbraio



MISS MARPLE, GIOCHI DI PRESTIGIO di Agatha Christie, con Maria Amelia Monti

24 marzo - ore 21

25 marzo - ore 16

prenotazioni dall’1 al 10 marzo

VANGELO SECONDO LORENZO di Leo Muscato e Laura Perini

27 marzo – ore 21

prenotazioni dall’1 al 10 marzo