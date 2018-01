Teatro del Giglio



Al Teatro del Giglio "Vetri rotti", l'identità ebraica e la psicologia familiare

sabato, 27 gennaio 2018, 09:09

di eliseo biancalana

Accoglienza positiva del pubblico del Teatro del Giglio alla prima rappresentazione di "Vetri rotti", tratta da un testo di Arthur Miller, regia di Armando Pugliese, e con protagonisti Elena Sofia Ricci, GianMarco Tognazzi e Maurizio Donadoni. Si tratta di uno spettacolo particolarmente in sintonia con l'odierna celebrazione della giornata dalla memoria, come si evince dal titolo, che fa riferimento alle vetrine dei negozi degli ebrei tedeschi che vennero distrutte dai nazisti nella cosiddetta "notte dei cristalli".

"Vetri rotti" è ambientato a Brooklyn nel novembre del 1938. Al centro della trama c'è la "misteriosa" paralisi che ha colpito le gambe della casalinga ebrea Sylvia Gellburg (interpretata da Elena Sofia Ricci), costringendola a muoversi su una sedia a rotelle. Il suo medico Herry Hyman (GianMarco Tognazzi) è convinto della natura psicosomatica del male e per questo inizia una sorta di indagine psicologia sulla vita della donna (da cui si sente attratto) e sul rapporto tra lei e il marito Phillip (Maurizio Donadoni), un uomo d'affari che vive in modo problematico il suo essere ebreo. Dai colloqui tra i protagonisti emerge che Sylvia è particolarmente turbata dalle notizie delle persecuzioni antisemite che arrivano dalla Germania di Hitler, ma anche che le cause del suo male hanno alcune ragioni di natura decisamente più intima.

Lo spettacolo, in due atti, è basato soprattutto sugli intensi e significativi dialoghi tra i personaggi, che gradualmente fanno penetrare lo spettatore nei segreti delle proprie anime, facendo emergere frustrazioni e contraddizioni. Del resto, come osserva il dottor Hyman, ogni persona è in qualche modo "pazza", anche se sembra riuscire a condurre una vita normale. Sono diversi i temi che vengono sollevati, dal rapporto di coppia all'identità culturale del popolo ebraico, dalla sessualità alla politica. Sul piano della recitazione, particolarmente convincente è stata l'interpretazione di Maurizio Donadoni, che ha forse ricevuto l'applauso più convinto del pubblico a fine spettacolo.





Vetri rotti

di Arthur Miller

con Elena Sofia Ricci, GianMarco Tognazzi, Maurizio Donadoni

regia Armando Pugliese

scene Andrea Taddei

​costumi Barbara Bessi

​luci Gaetano La Mela

produzione ErreTiTeatro30

