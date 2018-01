Teatro del Giglio



Applausi a scena aperta per "La Wally" di Catalani

sabato, 20 gennaio 2018, 09:55

di oriano de ranieri

"La Wally" del lucchese Alfredo Catalani merita di entrare nel repertorio dei grandi teatri e tanto più al Giglio di Lucca dove mancava da venticinque anni.



L'ultima opera del nostro compositore lucchese, scomparso a 39 anni stroncato dalla tisi, era un banco di prova per mettere in rilievo passioni con una trama a forte tinte dove emergono vendette, amore respinto e poi cercato, tentativo di omicidio, rimorsi, la valanga, il suicidio, tutto tratto dal racconto d'appendice pubblicato su "La Perseveranza" dal titolo"La Wally dell'avvoltoio" della baronessa Willemine Von Hillern, ambientato nell'alto Tirolo.



La prima dell'opera in quattro atti alla Scala il 20 gennaio 1892 su libretto di Luigi Illica non provocò entusiasmi e l'autore fu accusato di mancare di fantasia e di originalità. E ancora continuano tra gli esperti le discussioni se"La Wally" sia verista o di genere fantastico come le precedenti cinque opere di Catalani. Nell'orchestra si leggono notevoli richiami wagneriani come del resto c'erano in tanta musica italiana in quel periodo. Le critiche e forse i pregiudizi continuano anche oggi.



Michelangelo Zurletti nei primi anni Ottanta del Novecento scriveva: "La Wally è il capolavoro di Catalani ma non è un capolavoro". Eppure ci sono melodie così belle, canzoni anche molto orecchiabili come: "Un dì, verso il Murzoll" cantata di Walter. Famosissima l'aria "Ebben, ne andrò lontana". Commovente il preludio del terzo atto tratto dal brano pianistico"A sera". Gli interpreti di questa coproduzione del Giglio, della fondazione teatri di Piacenza, teatro Valli di Reggio Emilia, teatro Pavarotti di Modena sono stati all'altezza della situazione di questa opera non facile. Brava la protagonista principale Serena Farnocchia dalle doti di attrice, bella la voce anche in punti impervi della partitura pure se (raramente) certi acuti hanno avuto qualche difficoltà. Gran bella voce quella di Hagenbach; il tenore serbo Zoran Todorovich non ha badato a risparmiarsi nel volume a volte quasi urlato. Marcello Rosiello in Gellner ha calibrato la sua vocalità baritonale. Convincente come personaggio dell'anziano padre di Wally Stromminger il basso lucchese Francesco Facini. Applaudita Paola Leoci in Walter, Bravi Irene Molinari in Afra e Graziano Dallavalle ne "Il pedone di Schnals". Bravissimi i professori dell'orchestra filarmonica Pucciniana diretti da Marco Balderi. Ricordiamo anche il coro del festival Puccini diretto da Elena Pierini. Essenziale la regia di Nicola Berloffa che con le scene di Fabio Cherstich ha creato una atmosfera fantastica, un paesaggio da sogno, una natura che sa diventare anche crudele in un contesto di amore e morte caro ai romantici. Buona soluzione anche per la valanga, alla fine, che a volte in teatro per "La Wally" ha creato qualche problema. Belli i costumi di Valeria Donata Bettella. Le luci di Marco Giusti hanno accentuato il nitore della "neve bianca". Ricordiamo i maestri collaboratori Silvia Gasperini, Laura Pasqualetti, Arianna Tarantino, Giovanni Vitali. Ricordiamo anche Marco Ramacciotti (maestro ai sopratitoli, così utili), Guido Pellegrini, Marco Minghetti, Raffaele Brandani, Luca Barsanti, Andrea Natalini, Alessandro Agresti, Andrea Macis, Andrea Vignali, Giuseppe Lena, Daniela Giurlani, Samantha Cesaretti, Anna Mugnai, Evelina Dario, Sartoria Eleganza di Eleonora Ghetti, Alessandra Giacomelli, Elena Greco, Luigi Del Dotto, ditta Devalle Roberto, Calzature Epoca, Mario Audello, Unitrans.



Tanti applausi anche a scena aperta. Un successo in un teatro non proprio stracolmo. Prima della rappresentazione il sindaco Alessandro Tambellini dal palco, circondato dallo staff del Giglio, ha sottolineato l'importanza dell'evento che rappresenta questa Wally. Domani pomeriggio, domenica alle 16 la replica.



Foto di Lorenzo Breschi