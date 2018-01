Guido Barbieri presenta al pubblico La Wally di Alfredo Catalani

Altri articoli in Teatro del Giglio

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:06

Giovedì alle ore 21, si terrà presso l'auditorium di piazza del Suffragio lo spettacolo "Puccini e Debussy". Una coproduzione fra il Teatro del Giglio e il Boccherini

venerdì, 5 gennaio 2018, 13:23

Dopo la pausa per festività natalizie, dall’8 gennaio torna lo spazio della Biblioteca del Teatro del Giglio: dal lunedì al mercoledì, con orario 15.00-18.00, la biblioteca è aperta per leggere liberamente e per studiare e documentarsi su teatro, musica, danza e cinema

mercoledì, 3 gennaio 2018, 13:03

Compagnia tra le più accreditate a livello mondiale, l’Union Tanguera di Buenos Aires sarà al teatro del Giglio venerdì 5 gennaio (ore 21) con Station tango, primo appuntamento del cartellone di Danza 2018, portando sul nostro palcoscenico tutta la sensualità e la malinconia della splendida danza argentina

martedì, 2 gennaio 2018, 13:53

Applausi scroscianti, standing ovation e pubblico in festa, per tutta la sera: il Capodanno al Teatro del Giglio - con la serata "Opera e Cinema" organizzata dal Puccini e la sua Lucca Festival - mette in archivio l'ennesimo grande successo della manifestazione presieduta e diretta da Andrea Colombini

martedì, 2 gennaio 2018, 12:08

Grandissimo successo ieri – lunedì 1 gennaio – al Teatro del Giglio, per il tradizionale appuntamento musicale di inizio d’anno: il Concerto di Capodanno, evento clou della quarta edizione dei Puccini Days, ha infatti registrato il “tutto esaurito” in ogni ordine di posti, ed è stato salutato da lunghi applausi...

sabato, 30 dicembre 2017, 19:12

Saranno davvero tante le suggestioni culinarie che accompagneranno la serata di domani - 31 dicembre - al Teatro del Giglio di Lucca, in occasione del gran Veglione di Capodanno organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival