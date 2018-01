Teatro del Giglio



Il monologo "A servizio" al teatro San Girolamo

lunedì, 15 gennaio 2018, 17:31

Sabato 20 gennaio alle ore 21 andrà in scena al Teatro San Girolamo un monologo tutto al femminile interpretato da Ornella Grassi dal titolo A servizio, scritto da Valerio Aiolli per la regia di Sergio Ciulli. La protagonista racconta i fatti della vita con un’assenza di enfasi che a volte diventa quasi una sottile forma di ironia, e con la consapevolezza di chi sa per istinto che la vita è dura, ma che in mezzo alle difficoltà esistono cose da salvaguardare ad ogni costo, come la dignità. Così eventi personali e collettivi (l’avvento del fascismo e i corteggiamenti, le difficoltà del matrimonio, il passaggio del fronte, e molti altri) vengono per lei a trovarsi sullo stesso piano, uniti dalla raffinata semplicità del linguaggio scelto per farla esprimere, che contiene, sotto la pulizia dell’italiano, gli umori più genuini e sanguigni del dialetto. Lungo questa sequenza tragironica di piccole-grandi avventure e sventure, matura a poco a poco anche la scelta decisiva della protagonista, disposta a mettere in gioco gli affetti più cari pur di recuperare il rispetto di sé stessa, riuscendo a trasformare un asservimento in una liberazione.

La messa in scena di Sergio Ciulli si affida a pochi oggetti evocativi - frammenti di un quotidiano minimo - e alla emotività narrativa del personaggio protagonista per svolgere e riavvolgere, con la complicità dello spettatore, un gomitolo di accaduti vissuti all’interno di una condizione sociale oggi divenuta memoria storica e nostra quotidiana affabulazione. Ornella Grassi mette in gioco la sua esperienza e il suo talento per dar vita a un personaggio apparentemente minuscolo, ma dotato di una forza vitale tenace e, a suo modo, grandiosa.

Motivo sonoro dello spettacolo sarà “Ebben n’andrò lontana” la celebre aria dell’opera “La Wally” di Alfredo Catalani” che proprio in questi giorni andrà in scena al Teatro del Giglio.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria del Teatro del Giglio, tel. 0583465320