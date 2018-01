Teatro del Giglio



Lucca riscopre Catalani: venerdì in scena "La Wally" al Teatro del Giglio

mercoledì, 17 gennaio 2018, 14:54

di eliseo biancalana

Dopo un quarto di secolo "La Wally" di Alfredo Catalani torna sul palcoscenico del Teatro del Giglio, e non sarà un evento isolato. Sono molte infatti le iniziative messe in campo per riscoprire il compositore. Il programma degli appuntamenti è stato presentato oggi durante una conferenza stampa.

La messa in scena dell'opera avverrà venerdì 19 gennaio alle 20,30 e domenica 21 alle ore 16. La regia è di Nicola Berloffa, che ha definito Wally "un'eroina nera". "Medita vendetta fin dall'inizio dell'opera" ha spiegato. A dirigere le musica il maestro Marco Balderi. Versiliese di nascita, dopo gli studi all'Istituto Boccherini ha intrapreso una carriera internazionale, e ha diretto oltre novanta orchestre in tutto il mondo. Balderi ha sottolineato la difficoltà dell'opera. "L'orchestrazione di Catalani – ha sostenuto – è di una complessità che solo Richard Strauss gli sta vicino".

"È l'opera più difficile che abbia studiato fino ad adesso" ha confermato la soprano versiliese Serena Farnocchia, che interpreta la protagonista. Al suo fianco il tenore Zoran Todorovich, nel ruolo di Giuseppe Hagenbach di Sölden. Con loro, Marcello Rosiello, baritono (interpreta Vincenzo Gellner), Paola Leoci, soprano (Walter), Irene Molinari, mezzosoprano (Afra), Graziano Dallavalle, basso (Pedone di Schnals), Francesco Facini, basso (Stromminger padre di Wally). La parte strumentale è affidata all'Orchestra Filarmonica Pucciniana, il coro è il Coro del Festival Puccini preparato dalla maestra Elena Pierini. Scene di Fabio Cherstich, costumi Valeria Donata Bettella, luci Marco Giusti, per una coproduzione tra Teatro del Giglio, Fondazione Teatri di Piacenza, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Pavarotti di Modena.

Nel ridotto del teatro è stata allestita una mostra con i materiali provenienti dalla Sala Catalani del Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia. Sempre presso il ridotto, venerdì alle 18 avverrà la presentazione dell'opera al pubblico, presente Guido Barbieri, critico musicale di Repubblica e Radio RAI 3. Giovedì 18 gennaio, ore 18.30, a Palazzo Bernardini si terrà la presentazione del libro di Paolo Petronio "Alfredo Catalani", un'iniziativa del Rotary Club. Sabato 20 gennaio, ore 21, al Teatro San Girolamo, andrà in scena il monologo teatrale "A servizio", di Valerio Aiolli, interpretato dall'attrice Ornella Grassi, regia di Sergio Ciulli.

Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa dal direttore del Teatro del Giglio Manrico Ferrucci, dal direttore artistico Aldo Tarabella, e dall'amministratore unico Gianni del Carlo. I sindaci di Lucca e Pescaglia, Alessandro Tambellini e Andrea Bonfanti, hanno sottolineato il legame tra Catalani e i loro territori. Importante per la realizzazione del tutto il ruolo degli sponsor, tra cui Giorgio Serafini della concessionaria Lucar. Presenti alla conferenza anche degli studenti della Fondazione Campus.

Per tutte le informazioni relative a prenotazioni e acquisti biglietti: biglietteria del Teatro del Giglio, 0583465320, biglietteria@teatrodelgiglio.it.