Puccini e Debussy protagonisti all'auditorium del Boccherini

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:06

di eliseo biancalana

"È la prima volta che ospitiamo un concerto dei Puccini Days" ha affermato Fabrizio Papi, direttore dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Giovedì 11 gennaio, alle ore 21, si terrà infatti presso l'auditorium di piazza del Suffragio lo spettacolo "Puccini e Debussy". "È una coproduzione fra il Teatro del Giglio e il Boccherini, nel segno di una collaborazione che vorremmo sempre più stretta" ha spiegato il direttore generale del Teatro, Manrico Ferrucci.

Ad aprire il programma saranno tre opere del francese. La prima sarà la Sonata n. 2 per flauto, viola e arpa. Verrà eseguita da Filippo Rogai (flauto), Francesco Scarpetti (viola) e Anna Livia Walker (arpa). A seguire, la violinista Dawon Ghang e la pianista Betsabea Faccini interpreteranno la Sonata per violino e pianoforte. Sempre di Debussy, sarà poi la volta delle Chansons de Bilitis per due flauti, due arpe, celesta e voce recitante, con Mario Carbotta (flauto), Filippo Rogai (flauto), Anna Livia Walker (arpa) e Francesca Nardi (arpa). La voce narrante sarà quella di Martina Benedetti. A chiudere la serata saranno due arie da camera di Puccini, interpretate da Cristina Martufi (soprano), accompagnata da Chiara Mariani (pianoforte).

L'iniziativa, che chiude la quarta edizione dei Puccini Days, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. L'accostamento tra i due maestri non è una scelta casuale. "Puccini si è sempre contraddistinto per la sua grande curiosità" ha spiegato Aldo Tarabella (direttore artistico del Teatro). "Puccini era un po' come una spugna – gli ha fatto eco Papi – che assorbiva da tutti i compositori che suscitavano il suo interesse". Il 2018 sarà anche l'anno del centenario della morte del maestro francese. "Chiudiamo i Puccini Days e apriamo l'anno dedicato a Debussy" ha annunciato il direttore del Boccherini, spiegando che sono in programma iniziative in tal senso.

Frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cui quest'anno si aggiungono Associazione Musicale Lucchese, Photolux Festival, ISSM "L. Boccherini" e un'importante partnership con ACI Lucca, la quarta edizione dei Lucca Puccini Days è realizzata con il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop Firenze, e vanta i prestigiosi patrocini di MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana e AGIS Toscana.

