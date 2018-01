Teatro del Giglio



Riapre la Biblioteca del Teatro del Giglio col suo ricco patrimonio di libri, riviste e dischi

venerdì, 5 gennaio 2018, 13:23

Dopo la pausa per festività natalizie, dall’8 gennaio torna lo spazio della Biblioteca del Teatro del Giglio: dal lunedì al mercoledì, con orario 15.00-18.00, la biblioteca è aperta per leggere liberamente e per studiare e documentarsi su teatro, musica, danza e cinema. Ai suoi frequentatori, la biblioteca offre il suo ricco patrimonio di testi sulle discipline dello spettacolo recentemente ingrandito da nuovi acquisti aggiornati, oltre a riviste specializzate di settore e una nutrita collezione di CD musicali (con postazione d’ascolto) e DVD, e uno spazio aperto per studiare, leggere e scoprire il teatro, la musica, la danza e il cinema.



Specialità unica della biblioteca è l’archivio video di tutti gli spettacoli andati in scena al Giglio dal 1985 ad oggi. I video possono essere proiettati nella saletta video (44 posti) del teatro, su prenotazione. Inoltre, la biblioteca svolge anche il ruolo di archivio storico del materiale a stampa relativo agli spettacoli del Giglio, come programmi di sala, locandine, manifesti. Il catalogo della biblioteca del Teatro del Giglio si può consultare su internet all’indirizzo http://opac.provincia.lucca.it/SebinaOpacLUA/.do, ma per esigenze di studio o curiosità specifiche si ricorda che il motore di ricerca migliore è il personale della biblioteca, che sarà a disposizione del pubblico negli orari d’apertura.



La Biblioteca del Teatro del Giglio, cui si accede dall’ingresso del teatro posto in Piazza del Giglio (lato Cinema Astra), è aperta al pubblico dal lunedì al mercoledì dalle 15.00 alle 18.00; per informazioni, contattare il numero 0583.465333 o scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@teatrodelgiglio.it.