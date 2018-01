Teatro del Giglio



Sabato Elena Sofia Ricci, Maurizio Donadoni e GianMarco Tognazzi incontrano il pubblico

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:13

Prosegue sabato 27 gennaio il ciclo di appuntamenti che vede gli attori protagonisti della stagione teatrale 2018 del Teatro del Giglio dialogare direttamente con il pubblico. A partire dalle 18 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7), saranno ospiti Elena Sofia Ricci, Maurizio Donadoni e GianMarco Tognazzi impegnati nello spettacolo "Vetri rotti" di Arthur Miller al Teatro del Giglio da venerdì 26 a domenica 28 gennaio.

Per il terzo anno consecutivo si rinnova la sinergia tra la Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo, il Teatro del Giglio e Fondazione Toscana Spettacolo, con una serie di incontri che si collocano nell'ambito del più ampio progetto "Lucca Effetto Cinema". Gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e rappresentano un'occasione informale per ascoltare gli attori prima del loro spettacolo. Le compagnie si rendono disponibili ad approfondire le tematiche legate allo spettacolo e alla professione dell'attore più in generale, soprattutto nelle molteplici sfaccettature che lo caratterizzano:emozione, conflitto, linguaggio, tecniche attoriali.

Gli incontri con gli attori proseguono sabato 3 marzo con gli attori dello spettacolo "Il sindaco del rione sanità" in scena al Teatro del Giglio da venerdì 2 a domenica 4 marzo.