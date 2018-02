Teatro del Giglio



“Agenzia matrimoniale”: continua la programmazione della commedia in vernacolo lucchese

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:27

Non si è ancora spento l'eco del successo riportato dalla divertente commedia “Agenzia Matrimoniale” che la compagnia Invicta ha rappresentato la scorsa settimana al Teatro del Giglio di Lucca e già sono programmati nuovi ed ulteriori appuntamenti.

Come noto, la commedia, il cui testo originale è dell'autore romagnolo Stefano Palmucci, è stato riadattato al vernacolo lucchese dal regista della Compagnia Cataldo Fambrini.

Allo spettacolo del Teatro del Giglio era presente anche l'autore che, alla termine della rappresentazione, ha espresso giudizi lusinghieri: “Siete un gruppo eccezionale, dove mi ha colpito l’amalgama tra componenti di esperienza e giovani leve, uno spettacolo corale che vi fa apparire più un gruppo di amici che una compagnia teatrale, che si diverte a mettere in scena degli spettacoli e a farli godere al pubblico.”

Questi poi i commenti sui singoli interpreti:

Avete un gruppo femminile molto forte, a partire da Simonetta Bianchi, ottimamente truccata e impostata, che ha tenuto la parte della suocera con sagacia, riuscendo ad essere sempre efficace e apprezzata dal pubblico, che non ha mancato di sottolinearne i passaggi più divertenti con sonore risate. Ugualmente Claudia Fambrini è stata all’altezza, riuscendo a interpretare con buone capacità recitative la parte della moglie dispotica, intrecciando col marito dei bellissimi duetti. Simona Casella e Valentina Iacopetti sono state due Irine strepitose, non solo come intonazioni e posture, entrambe azzeccate, ma anche come accenti: né troppo sottili, né troppo calcati. Mi è piaciuta la loro misura, in un ruolo nel quale può essere facile cadere in stereotipi e rendere i personaggi come macchiette in modo clownesco. Antonietta De Benedictis e Irene Vannucchi sono state ugualmente all’altezza, riuscendo a ben districarsi in ruoli minori, ma altrettanto importati per la buona resa dello spettacolo.

Gli uomini non sono stati da meno: Arnaldo Iacopetti, si muove e si crogiola sul palco come un topo nel formaggio e possiede la dote innata dei tempi comici ed è stato molto bravo anche nel discorso più “drammatico” all’ambasciatore. Bravo Daniele Tognarelli in una parte lunga, difficile, impegnativa, che richiede grande impegno e concentrazione per tutta la durata dello spettacolo. Ha reso con buona efficacia le varie espressioni e toni che deve assumere di fronte alla diverse situazioni che gli si presentano, variando spesso umori e timbri. Bravi anche Roberto e Michele, che si sono dovuti sacrificare in ruoli meno impegnativi, pur avendo le doti per parti anche più impegnative. Ugualmente efficaci sono stati i giovani Riccardo e Luca, in parti difficili e impegnative che hanno saputo rendere con capacità: la stoffa ce l’hanno, questo è indubbio.

Il prossimo appuntamento con il divertimento della compagnia INVICTA è già fissato per la sera di S. Valentino (mercoledì 14 febbraio 2018) presso il Teatro Pacini di Pescia dove è organizzata una simpatica “Cena romantica a lume di candela” nello storico saloncino del teatro a cui seguirà la rappresentazione della commedia.

Per i successivi impegni è possibile consultare il sito della compagnia: http://compagniainvicta.altervista.org/gli-appuntamenti-della-stagione-corrente/prossimi/