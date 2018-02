Teatro del Giglio



Al festival delle brevità intelligenti va in scena “taci”, l’opera lirica più breve del mondo

mercoledì, 21 febbraio 2018, 15:59

Si può condensare un'opera lirica in una manciata di secondi? Il compositore lucchese Girolamo Deracolo ha fatto, ha sfidato i canoni convenzionali e ha scritto una rappresentazione scenica che risponde perfettamente alle regole del melodramma con un’azione drammatica, una cantante, un’orchestra e un direttore. Il tutto racchiuso in otto secondi. “Taci”, l’opera lirica più breve del mondo,andrà in scena venerdì 23 febbraio al Teatro del Giglio, nell’ambito della manifestazione “Dillo in sintesi - Festival delle brevità intelligenti”.

L’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta dal maestro Diego SánchezHaasee il soprano Maria Elena Romanazzisono i protagonisti di questa prima esecuzione lucchese del ‘minimodramma’ per voce e orchestra che nel 2013 si è aggiudicato il primo premio ex-aequo al concorso di composizione operistica “BartokPlusz” al MiskolciOperafesztivál in Ungheria.

L’appuntamento è per venerdì alle18 a Teatroper una guida all’ascolto condotta e “provocata” dal musicologo Renzo Cresti. Insieme a lui,Girolamo Deraco, il compositore Luigi Esposito, il soprano Romanazzi e il direttore SánchezHaasedialogheranno con il pubblico per raccontare come nasce e come si affronta l’esecuzione di un’opera come “Taci”, in cui si ambisce al massimo significato musicale nel minor tempo possibile.

Dopo la guida all’ascolto, per il pubblico presente è previsto un aperitivo e alle 20 di nuovo in platea per assistere all’opera.Il pubblico - però - sarà anche, in un certo senso, protagonista della performance, chiamato a prendere parte di un “gesto musicale” costruito intorno al monito «taci!» che in questa occasione diviene una sorta di ordine rivolto alla platea e all’orchestra.

«A mio parere, nell'era della velocità, delle connessioni in grado di abbattere spazi e tempi, esprimere un respiro musicale circondato dal vuoto che lo contiene è la massima espressione possibile che rappresenta l'uomo nel suo hic et nunc e che, inevitabilmente, tende a diventare illuminazione. Questo il concept dell’opera che ha strabiliato, divertito, esaltato pubblico e gli addetti ai lavori nelle varie rappresentazioni eseguite e che ora finalmente presenteremo anche a Lucca», commenta Girolamo Deraco.

Laureatosi in composizione con il M° Rigacci all’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca, Girolamo Deraco ha studiato con importanti maestri tra cui Andriessen, Corghi, De Pablo, Bacalov, Fedele e Gooch (Truman State University, USA). Vincitore di numerose borse di studio tra cui quella con il M° Corghi all’Accademia Chigiana di Siena, è risultato finalista e vincitore di più di venticinque concorsi e ha ricevuto il “Riconoscimento di Merito” al Premio Abbado Award 2015 – Musica e Civiltà (in collaborazione con Maurizio Della Nave) e la “Medaglia al Merito” dal Presidente della Repubblica Italiana, per il progetto Calogero (in collaborazione con Nino Cannatà). Nel 2017 la sua opera “Eightsongs for a Drag Queen” è stata eseguita alla Carnegie Hall di New York. Il suo brano “Phonè – istallazione sinfonica per 100 grammofoni e coro” è stato eseguito al BartokpluszMiskolciOperafesztivál in Ungheria. Il brano “Dolphins” è stato colonna sonora per la squadra italiana di nuoto sincronizzato ai Campionati del mondo di nuoto nel 2017 (in collaborazione con Luca Contini).

Attualmente è compositore in residence presso l’Accademia di Montegral del M° Kuhn e direttore artistico di “Cluster – Associazione di compositori, Lucca”, dell’Etymos Ensemble e dell’International Opera Composition Course ‘Giacomo Puccini’.

Realizzata grazie alla collaborazione tra l’associazione Dillo in sintesi, la Fondazione Banca del Monte di Lucca eCluster - Associazione di compositori, la rappresentazione di “Taci” chiuderà il primo giorno di “Dillo in sintesi”, il festival delle brevità intelligenti in programma dal 23 al 25 febbraio. Dodici incontri in tre giorni per parlare di sintesi, con appuntamenti dedicati alla musica, al cinema, alla televisione, alla letteratura e ai TED talks. Tra gli ospiti Piero Dorfles, Giorgio Simonelli, Cristina Puccinelli, Daniela Marcheschi e Gene Gnocchi, il cui spettacolo chiuderà il Festival domenica pomeriggio, in San Francesco.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. I biglietti per “Taci” sono in distribuzione al Teatro del Giglio (dal mercoledì al sabato, con orario 10.30-13 e 15 - 18). I biglietti per lo spettacolo di Gene Gnocchi saranno in distribuzione da domani (giovedì 22 febbraio), sempre alla biglietteria del Teatro.Il programma completo su www.dilloinsintesi.it.