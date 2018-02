Teatro del Giglio



Grande musica in città grazie a Lucca Classica Music Festival

lunedì, 5 febbraio 2018, 15:19

di barbara ghiselli

Presentata questa mattina Lucca Classica Music Festival 2018, manifestazione promossa da Associazione Musicale Lucchese, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,che si terrà a Lucca dal 3 al 6 maggio e proporrà circa 80 appuntamenti (per lo più gratuiti), con anteprime dal 29 aprile al 2 maggio.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Alessandro Tambellini e dal consigliere provinciale Lucio Pagliaro per questa iniziativa che, giunta alla quarta edizione e cresciuta di anno in anno è riuscita a ritagliarsi un posto importante non solo a livello nazionale (basti pensare che è stata inserita nel volume “Europa” della Treccani) ma anche in quello internazionale, dando lustro alla città.

“ Sono veramente soddisfatto del programma di Lucca Classica di quest'anno – ha dichiarato Marco Cattani, presidente dell'Associazione Musicale Lucchese – infatti all'interno vi saranno appuntamenti imperdibili fra cui quattro prime mondiali, un concerto al buio e l'integrale delle Suites per violoncello di Bach. Proprio per questo motivo non posso non ringraziare tutti quanti hanno contribuito ad avere una manifestazione con eventi di tale livello”.

L'amministratore unico del teatro del Giglio, Gianni Del Carlo e il direttore artistico del teatro, Aldo Tarabella hanno voluto sottolineare l'importanza di questa manifestazione che ha appuntamenti adatti alle varie età, dai più piccoli agli adulti in modo da avvicinare tutti a questo tipo di musica oltre alla scelta di eventi che si aprano anche ad altre arti e diano quindi uno sguardo più ampio all'iniziativa.

“Ormai Lucca Classica è una manifestazione di punta per la città – ha sostenuto Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – e sono quindi orgoglioso che la nostra Fondazione la sostenga. Molto importante, ritengo che sia, la collaborazione e l'ottima sinergia tra le diverse realtà che a vario titolo collaborano al Festival e mi auguro che, come già avviene, anche in seguito, l'iniziativa prosegua con la voglia di sperimentare, di fare quindi cose innovative per attirare ancora di più il pubblico”.

Anche Giorgio Serafini della Lucar Bmw, azienda che è tra i vari sponsor della manifestazione ha espresso il suo orgoglio nel sostenere un così importante appuntamento che contribuisce alla crescita culturale della città.

Erano presenti alla conferenza, tra gli altri, anche Gabriele Ragghianti in rappresentanza dell’ISSM “L. Boccherini”, la senatrice Stefania Giannini e il consigliere regionale Stefano Baccelli.

E' toccato poi a Simone Soldati, direttore artistico del Festival ricordare che durante i giorni della manifestazione si animeranno in musica e parole i palazzi, le piazze, le chiese, l'auditorium e musei della città, trasformandosi in un suggestivo “palcoscenico diffuso” dove grandi nomi della musica internazionale e giovani talenti si alterneranno a scienziati, musicologi, attori e uomini di cultura.

“Le prime note di Lucca Classica Music Festival 2018 saranno affidate al violoncello di Silvia Chiesa, - ha evidenziato Soldati - in un simbolico passaggio di testimone con la terza edizione, che si concluse con i 100 violoncelli guidati da Giovanni Sollima e Enrico Melozzi, le ultime saranno segnate dai passi di danza dell’étoile Eleonora Abbagnato. In mezzo, quattro giorni di grande bellezza ed emozioni forti”.



Soldati ha poi elencato alcuni appuntamenti di Lucca Classica Music Festival:

Come detto la prima giornata (giovedì 3 maggio), si aprirà con Silvia Chiesa (violoncello) e Maurizio Baglini (pianoforte), per chiudersi con il concerto dell'Orchestra e del Coro dell'ISSM “L. Boccherini”, la Prima sinfonia di Beethoven e il Te deum di Dvorak.

Venerdì 4 maggio invece Lucca Classica proporrà più di 25 appuntamenti tra cui quello con i violoncelli della classe di Enrico Bronzi al Mozarteum di Salisburgo, l’inizio dell’esecuzione integrale delle Suites per violoncello di Bach, la prova aperta con Beatrice Venezi e Giovanni Bietti e un focus sulla musica in Russia curato da Oreste Bossini.

A chiudere la giornata, due concerti serali che sono due esperienze sensoriali ed emotive. Alle 21, al Teatro del Giglio, infatti, è in programma il “concerto per pubblico e orchestra” di Nicola Campogrande. Si intitola Trois Langages Imaginaires (Tre linguaggi immaginari) ed è proprio la partitura che prevede la partecipazione attiva del pubblico che suona e canta insieme all'orchestra, sotto la guida di un secondo direttore rivolto verso la platea.

A seguire, dopo le 23, all’auditorium dell’ISSM “Boccherini” sarà la volta di un sorprendente “concerto al buio”, in cui alla bellezza della musica di Bach e Hindemith si aggiungerà la scoperta di sensazioni nuove legate alla sperimentazione di condizioni di ascolto “particolari”, con la sala completamente buia e l’immersione totale nella musica. Sul palco il violoncellista Enrico Bronzi.

Quella di sabato 5 maggio sarà una giornata davvero speciale con più di 20 appuntamenti tra cui un insolito workshop alla scoperta delle onde gravitazioni accompagnato dalla musica di Bach. In programma anche due anteprime mondiali con inediti di Giacomo Puccini e di Gioachino Rossini e due ospiti d’eccezione.

Alle 12 all’Auditorium Boccherini, a un anno esatto dalla presentazione degli inediti per organo (avvenuta proprio a Lucca Classica il 5 maggio dello scorso anno), verrà suonato per la prima volta in pubblico un pezzo per pianoforte, datato «Torre del Lago 1904», un Lento e armoniosamente, affidato all’esecuzione di Simone Soldati.

Alle 15, ancora al Boccherini, per celebrare il 150° anniversario della scomparsa di Rossini il pianista Alessandro Marangoni che da anni si dedica alla ricerca e alla registrazione integrale dei Peccati di vecchiaia di Rossini, ne proporrà una selezione tra cui troveremo due inediti: un valzer e un corposo tema con variazioni. La voce narrante di questo appuntamento sarà quella di Angelo Foletto.

Sabato 5 maggio è anche il giorno della consegna del Premio Lucca Classica 2018 che quest’anno verrà assegnato a Brunello Cucinelli, l’imprenditore umbro, “re del cachemire”, da molti visto come un moderno mecenate che applica alla sua impresa quello che viene definito capitalismo “umanistico”, fondato sull’attenzione per la persona, la passione per la conoscenza e la cultura, l’amore per i mestieri artigiani, l’interesse verso la formazione delle giovani generazioni. Dopo la conversazione con Cucinelli e la cerimonia di consegna del premio, il gradito ritorno al Festival del pianista Pietro De Maria.

La sera del sabato, infine, Uto Ughi, musicista molto amato, da sempre impegnato nella divulgazione della cultura musicale, presenterà al festival il suo ultimo lavoro discografico accompagnato al pianoforte da Andrea Bacchetti. In programma musica di Mozart, Tchaikovsky, Saint-Saëns e De Sarasae.

Domenica 6 sarà la stella di Eleonora Abbagnato a splendere a Lucca. La celebre étoile incontrerà il pubblico nella tarda mattina al Teatro del Giglio.

Tra i circa 30 appuntamenti in programma, l'anteprima di Lucca Bass Europe 2018, con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone insieme a Alberto Bocini e Gabriele Ragghianti e gli interventi di Danilo Rossi, Sandro Cappelletto, Andrea Lucchesini e Marco Rizzi. A chiudere il Festival, al Teatro del Giglio, il galà di danza che avrà come protagonista Eleonora Abbagnato e il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Come sempre, Lucca Classica prevede una ricca programmazione dedicata ai bambini e alle famiglie, tra cui gli eventi a cura della Fondazione Giacomo Puccini, del Centro Studi Luigi Boccherini e una speciale edizione del Gianni Schicchi a cura del Teatro del Giglio. Confermata anche quest’anno la collaborazione con Anteprima Vini.

Il festival gode del sostegno del Mibact e viene realizzato con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Lucca e Provincia di Lucca e il patrocinio del MIUR e della Prefettura di Lucca.

Sponsor della manifestazione sono Akeron, Wolters Kluwer Tagetik, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar BMW, Esedra Formazione, Banca del Monte di Lucca, palestra EGO, Farmacia Novelli, Unicoop Firenze. Media partner Amadeus e Radio3 Rai.

I biglietti per gli appuntamenti a pagamento del Lucca Classica Music Festival saranno in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio dall'ultima settimana di febbraio.