Il Junior Balletto di Toscana al Teatro del Giglio con "Bella Addormentata"

lunedì, 19 febbraio 2018, 13:37

Hanno dai 16 ai 21 anni i danzatori del Junior Balletto di Toscana, l'ensemble diretto da Cristina Bozzolini che sarà al Teatro del Giglio mercoledì 28 febbraio (ore 21) con Bella Addormentata. Partito nel 2002 come spin off dell'attività didattica dell'omonima Scuola, il Junior BdT si è immediatamente imposto per il piglio con cui affronta palcoscenici sempre più prestigiosi sia nazionali che internazionali, e per i diversi stili coreografici dai quali viene sollecitato. Ed è proprio l'apertura a diversi autori ed esperimenti coreografici, con un occhio privilegiato alla scena italiana e una progettualità capace di osare, a rendere così interessante il progetto artistico del Junior Balletto di Toscana, che di fatto ne fa una duplice fondamentale palestra per testare nuovi autori e interpreti della più giovane generazione.

Per la sua nuova produzione Bella Addormentata – che ha debuttato in anteprima assoluta lo scorso dicembre al Teatro Comunale di Ferrara, e da allora è impegnata in una serrata tournée – il Junior Balletto di Toscana ha deciso di affidarsi a Diego Tortelli. Formatosi all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e alla Scala di Milano, Tortelli ha al suo attivo una ricchissima esperienza di danzatore; ha intrapreso da qualche anno la carriera di coreografo, segnalandosi come una delle presenze più interessanti della danza italiana. Per questa sua Bella Addormentata, Tortelli ci propone – sulle musiche di Tchaikovsky - una nuova, inedita rilettura di una delle più famose favole della letteratura mondiale, calandola nelle strade frenetiche di una metropoli; qui, uno scrittore solitario vive in una stanza segreta, dove coltiva i propri sogni e immagina la sua Aurora, rappresentazione tanto perfetta quanto irreale dell’amore cui tutti asiprano. A differenza della favola originale di Perrault o del celebre balletto omonimo di Petipa, qui il divario tra bene/male, chiaro/oscuro non esiste veramente, perchè qualsiasi uomo nasconde in sé sia la presenza che l’assenza di luce e soprattutto una molteplice graduazione di ombre.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale sostegno del Comune di Lucca che, attraverso il teatro cittadino, opera in ambito culturale realizzando un’offerta integrata che copre tutti i settori della cultura teatrale e musicale. Al Comune, si aggiungono gli apporti istituzionali di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, accanto a partner e sponsor quali Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop.

Biglietti da 11 a 30 euro, con speciali promozioni per gli under 30 e gli iscritti alle scuole di danza. Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (aperta dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13.00 e 15.00-18.00, tel. 0583.465320, email biglietteria@teatrodelgiglio.it).