Il monologo di Claudio Bisio conquista il pubblico del Giglio

sabato, 17 febbraio 2018, 09:01

di eliseo biancalana

Un teatro praticamente tutto esaurito, risate a crepapelle e applausi ripetuti e scroscianti. La prima rappresentazione di "Father and Son" ha conquistato il pubblico del Teatro del Giglio, con un monologo di circa un'ora e mezza recitato da Claudio Bisio, popolare volto della televisione e del cinema.

La pièce è ispirata a due libri del giornalista Michele Serra, "Gli Sdraiati" e "Breviario comico". Al centro dello spettacolo c'è un padre che si rivolge al figlio, cercando di convincerlo a venire con lui in montagna. Ne scaturisce un lungo soliloquio in cui il protagonista si rivolge ora al ragazzo (studente delle superiori) ora al pubblico riflettendo su come sono cambiati i rapporti genitori-figli, la società e la politica italiana. La chiave di lettura è quella dell'ironia, nel segno di una satira pungente. Quello che emerge è lo spaesamento di un papà che da un lato rimprovera ai giovani di essere "sdraiati" sulle comodità della società dei consumi senza essere in grado di impegnarsi, dall'altro si interroga e fa autocritica sulla propria capacità di essere padre e sul mondo che lui e la sua generazione stanno per lasciare in eredità ai figli.

Claudio Bisio è stato il grande mattatore dello spettacolo, di cui è il protagonista unico, affiancato sul palco solamente da due musicisti, una violinista e un chitarrista. Molto forte il legame che è riuscito a instaurare con il pubblico, che non solo ha dato ripetuti segni di approvazione all'attore, ma è stato anche di stimolo per qualche battuta improvvisata. La musica ha fatto da accompagnamento al monologo, che si è sviluppato in un unico atto, con qualche breve momento di pausa. La scenografia ha ricostruito un appartamento un po' surreale, con tavoli, sedie, diverse porte, un mobile che pendeva dall'alto attaccato a una corda e un altro in basso con delle pietre all'interno.

FATHER AND SON

di Michele Serra

ispirato a Gli Sdraiati e Breviario comico

con Claudio Bisio

e i musicisti Laura Masotto - violino e Marco Bianchi - chitarra

regia Giorgio Gallione

scene e costumi Guido Fiorato

musiche Paolo Silvestri

produzione Teatro dell'Archivolto

Prossime rappresentazioni:

sabato 17 febbraio 2018 ore 21

domenica 18 febbraio 2018 ore 16

