Teatro del Giglio



Il Puccini e la sua Lucca Festival compie 15 anni: grande evento al Teatro del Giglio

lunedì, 26 febbraio 2018, 11:41

Quindici anni di vita e non sentirli. Il Puccini e la sua Lucca Festival - l’unica manifestazione permanente sul Maestro Giacomo Puccini, presieduta e diretta da Andrea Colombini - festeggia il 6 marzo prossimo il suo quindicesimo compleanno.

E lo fa, come per le migliori occasioni, con un grande evento pronto a coinvolgere tutta la città: l’appuntamento è al Teatro del Giglio, dalle 21 in poi.

Era l’ormai lontano 2004 quando il Festival vedeva la luce, per intuizione di Colombini: da allora, ecco un’attività ininterrotta, fatta di successi crescenti. Basti dare un’occhiata ai numeri - impressionanti - dell’unica manifestazione che rappresenta il Maestro nella sua città natale e nel mondo: quasi 4400 concerti eseguiti, più di 300 artisti di chiara fama coinvolti ed una media di quasi 52mila spettatori per anno (con una presenza di stranieri pari al 99,1 % del pubblico).

Non solo: il Festival risulta, da anni, la prima attrazione non monumentale di Lucca su Tripadvisor (la seconda in assoluto, dopo le Mura), coinvolge 42 tour operators ed organizza concerti gratuiti per lucchesi e residenti nella provincia, perché crede nella cultura come bene collettivo.

Numeri irresistibili, per una manifestazione che riempie puntualmente i palcoscenici: dalla storica location della Chiesa di San Giovanni alla Chiesa dei Servi, senza dimenticare i concerti in giro per il mondo, con il Musikverein di Vienna ormai divenuta tappa fissa.

Nel corso degli anni il Puccini e la sua Lucca - sotto la guida attenta di Andrea Colombini, imprenditore culturale finito nell’orbita dei maggiori networks mondiali, per via delle sue conclamate capacità - ha anche moltiplicato i propri spazi sul web. Basti pensare che il sito di riferimento - www.puccinielasualucca.it - leggibile in 5 lingue diverse, conta ad oggi oltre 8 milioni di visitatori. Più di recente sono nati - e già vantano un grande successo - i siti puccinimusic.com (che conta 726 iscritti) e pucciniworldfestival.com (che si riferisce al grande evento organizzato per i patrons del Festival).

Questi i dati della manifestazione più importante del panorama culturale non solo della città di Lucca e della Provincia, ma dell'intera Regione Toscana, con una produzione di eventi assolutamente unica e riconosciuta molto più a livello internazionale che non a livello locale.

Abbastanza per attirare l’attenzione - nel tempo - di tutti i maggiori media internazionali: solo a titolo esemplificativo, si pensi alle collaborazioni con colossi come Sky, BBC, Google - partner mondiale che ha deciso di sponsorizzare i tre siti ed il Festival - , Latimer Ltd e molti altri ancora.

La sede della festa, come detto, sarà il Teatro del Giglio di Lucca dove, dalle 21, verrà proiettato in prima assoluta a livello continentale il documentario Passions: Puccini by Andrea Colombini. Realizzato e prodotto integralmente da Sky Arts, il documentario - della durata di mezz’ora circa, per la regia di Thea Cole - rappresenta una vetrina invidiabile per il binomio Puccini-Lucca.

A seguire, ecco sul palco i solisti del Festival, pronti ad esibirsi accompagnati dal pianoforte del Maestro Diego Fiorini: proporranno arie tratte dal repertorio pucciniano, per celebrare degnamente questo anniversario così importante. La serata verrà introdotta da Andrea Colombini.

L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione al fine di potere assegnare i posti disponibili, fino ad esaurimento. Infoline per posti a sedere 340 8106042 o via mail: segreteria@puccinielasualucca.com