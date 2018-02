Teatro del Giglio



Per San Valentino, speciale promozione alla biglietteria del Teatro del Giglio

martedì, 13 febbraio 2018, 09:56

Il Teatro del Giglio, per l’intera giornata di San Valentino, offre al proprio pubblico una speciale promozione: acquistando un biglietto per uno dei prossimi spettacoli in cartellone, il secondo sarà in omaggio, perché in due, a teatro, è più bello!

Grazie a questa speciale promozione, sarà quindi possibile acquistare due biglietti al prezzo di uno, solo ed esclusivamente nella giornata di domani – mercoledì 14 febbraio -, per gli spettacoli di prosa, lirica e danza di prossima programmazione: Bella addormentata, Il sindaco del Rione Sanità, Miss Marple giochi di prestigio, Vangelo secondo Lorenzo, Pia de’ Tolomei e #Hashtag.

Per informazioni e acquisti, rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta mercoledì 14 febbraio con orario 10.30-13.00 e 15.00-18.00, tel. 0583.465320, email biglietteria@teatrodelgiglio.it).