Teatro del Giglio



Tanti applausi per la "Iris" di Mascagni

domenica, 11 febbraio 2018, 11:18

di oriano de ranieri

"Iris" di Pietro Mascagni è poco rappresentata nei teatri lirici e anche al Giglio, eppure è una storia avvincente con arie popolari, ma anche con brani dal sapore colto. Senza considerare la partitura che unisce "semplicità" e raffinatezze che si adattano alle recenti "scoperte" musicali dell'epoca. (Siamo alla fine dell'Ottocento del secolo scorso). Anche il soggetto ambientato in Giappone risente dell'orientalismo di gran moda in quel periodo. Esempio per tutti "Madama Butterfly di Puccini.



Il libretto di Luigi Illica in "Iris" è ridondante di parole retoriche. Gli stessi tre atti sono preceduti nel libretto da lunghe prolusioni. Ma a differenza di Puccini che rende tutto essenziale, Mascagni divaga (bene) su alcune situazioni e qui e ci vuole dare anche degli insegnamenti di vita. Pure Iris è stata ingannata come Butterfly e si uccide, a causa della sua bontà e ingenuità. Su tutto domina il sole esaltato nel famoso inno: "Son io, son io la Vita /Son la beltà infinita".



Sono molte "le invenzioni moderne" di Mascagni come il teatro nel teatro, le donne alla fonte che ballano sul ritmo di un bolero. "Invenzioni" che denotano una vena artistica prorompente già manifestata con "Cavalleria". Al teatro del Giglio ieri sera la rappresentazione di "Iris" è stata di un buon livello. L'orchestra filarmonica pucciniana, guidata da Daniele Agiman ha funzionato bene in questa partitura non certo facile.



Buono il coro diretto da Marco Bargagna. Su tutti ha dominato l'Iris di Paoletta Marrocu con la voce duttile, adattata a tutte le situazioni e con una notevole arte scenica. L'Osaka di Paolo Antognetti, dalla bella voce tenorile, è stato a volte poco convincente nei vari passaggi melodici. Anche nella famosa aria: "Apri la tua finestra" ha rischiato il peggio. Bene il cieco di Manrico Signorini, bravo attore e bella voce di basso. Bravo Carmine M. d'Ambrosia nel sensale Kyoto. Ricordiamo anche gli altri interpreti Alessandra Rossi, Federico Bulletti, Tommaso Tomboloni, Marco Innamorati. Notevole e originale l'impronta giapponese in questa opera, data dal regista Hiroki Ihara con le scene di di Sumiko Masuda, i costumi di Tamao Asuka, le coreografie di Rina Ikoma che ha voluto ricreare l'ambiente del paese del Sol Levante in un clima di favola surreale e di idillio che contrasta con "la tragedia giapponese" crudele di Iris anche se il sole benevolo alla fine trasforma la giovinetta in fiore.



Tanti applausi soprattutto per Paoletta Marrocu. Ricordiamo che "Iris" è frutto della coproduzione della fondazione teatro della città di Livorno "Carlo Goldoni" , fondazione teatro di Pisa, teatro del Giglio. Oggi alle 16 la replica con altri interpreti.