Al Giglio "Il Sindaco del Rione Sanità", Martone reinterpreta De Filippo

sabato, 3 marzo 2018, 09:57

di eliseo biancalana

Una trasposizione al tempo stesso fedele al testo originale e innovativa. "Il Sindaco del Rione Sanità" andato ieri sera in scena al Teatro del Giglio ha infatti piuttosto fedelmente seguito la trama di Eduardo De Filippo ma ne ha dato una reinterpretazione più contemporanea e giovanile. La regia dello spettacolo è di Mario Martone, che ha portato in scena un gruppo di giovani attori del NEST (Napoli Est Teatro) di Ponticelli.

Il cosiddetto "sindaco" del Rione Sanità di Napoli altri non è che don Antonio Barracano, che fa da giudice nei conflitti che sorgono tra gli abitanti del suo quartiere, garantendo l'ordine e dando giustizia agli "ignoranti", in un contesto che è caratterizzato dalla più completa sfiducia verso la giustizia ufficiale, vista come facilmente manipolabile da chi può contare su dei "santi in paradiso". Il principale collaboratore di don Antonio è il sempre più disilluso dottor Fabio Della Ragione, che evita che i fatti di sangue che si verificano nel Rione finiscano all'attenzione delle autorità. Nel corso della pièce vediamo quindi don Antonio affrontare tre diverse controversie che richiedono il suo intervento. La più spinosa è certamente quella di un giovane disperato intenzionato a uccidere il ricco padre.

Il testo di De Filippo era diviso in tre atti, mentre lo spettacolo di Martone ne ha uno solo. Non si tratta dell'unica differenza. Rispetto all'originale, i personaggi di Martone sono tutti più giovani, compreso lo stesso don Antonio, che invece De Filippo rappresentava come un uomo già anziano. Inoltre, l'ambientazione e il modo di comportarsi dei protagonisti sul palco è probabile che ricorderanno allo spettatore più la serie tv Gomorra che la composta trasposizione televisiva del testo di Eduardo che fu interpretata dallo stesso grande autore del teatro napoletano (e che è ancora oggi visibili gratuitamente su RaiPlay). Il fatto che "Il Sindaco del Rione Sanità" risulti efficace anche ambientato al tempo presente, fa temere che poco sia cambiato rispetto a quando venne scritto.

Il Sindaco del Rione Sanità

di Eduardo De Filippo

regia Mario Martone

con Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino, Ivan Castiglione, Daniela Ioia, Gianni Spezzano, Viviana Cangiano, Salvatore Presutto, Lucienne Perreca, Massimo Esposito, Morena Di Leva, Ralph P, Armando De Giulio, Daniele Baselice

scene Carmine Guarino

costumi Giovanna Napolitano

luci Cesare Accetta

musiche originali Ralph P

regista collaboratore Giuseppe Miale Di Mauro

assistente scenografo Mauro Rea

capo elettricista Giuseppe Di Lorenzo

fotografie Mario Spada

manifesto Carmine Luino

produzione Elledieffe / Compagnia di Luca De Filippo / NEST - Napoli Est Teatro / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

