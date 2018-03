Teatro del Giglio



I Pockemon Crew chiudono la Stagione di Danza 2018 al Giglio

sabato, 10 marzo 2018, 10:48

Che si esibiscano all’aperto in piazze e strade, o all’interno di spazi chiusi come i teatri, i danzatori della compagnia lionese Pockemon Crew mantengono sempre inalterata quell’energia vitale che ne ha fatto una delle compagnie più titolate al mondo nel panorama hip-hop, e che l’ha portata a imporsi nei maggiori contest internazionali riscuotendo ovunque un successo travolgente. Per la prima volta in Toscana, i Pockemon Crew si esibiranno domani (domenica 11 marzo, ore 21) nell’ambito della Stagione di Danza 2018 del Teatro del Giglio portando in scena il loro ultimo spettacolo, #Hashtag 2.0, che lancia al pubblico una provocazione di grande attualità: «Se non tagghi, non esisti!» Assecondando l’invenzione del loro coreografo Riyad Fhgani, i danzatori sembrano tutti impegnati in un selfie collettivo che li disconnette dal contatto con la realtà che li circonda. #Hashtag 2.0 racconta la nostra ansia di essere sempre reperibili, sempre “online”: sul palcoscenico nudo, o aiutati da magiche proiezioni video, i danzatori fanno appello ai sensi dello spettatore e alla sua preziosa soggettività, per ricordare a chi è in platea – speriamo con il cellulare abbandonato nella tasca, almeno per il tempo dello spettacolo – che il mondo è bellissimo e popolato da persone, non da macchine controllate da altre macchine. Perché allora teniamo lo sguardo sempre fisso sul nostro smartphone, quando siamo seduti nella metro, quando camminiamo, quando siamo seduti in un caffè in compagnia, magari anche quando siamo in un museo o a teatro? Perché ignoriamo ciò che di bello e mutevole di circonda?

I ballerini, attraverso lo studio sull’origine dei movimenti dell’hip-hop, catturano il fenomeno dei social network e lo restituiscono sul palcoscenico riproducendo alcuni comportamenti tipici del nostro vissuto contemporaneo, creando una danza nella quale ci si imbatte, con la quale si duella e che forse, infine, si accoglie. La dinamica di #Hashtag 2.0 ricalca l’accelerazione temporale del web aprendo uno spazio emozionale insolito, adatto all’elastica e coinvolgente danza dei Pokemon Crew, che crea tanti volti quanti sono i danzatori, come repliche sparse di noi stessi diffuse dai social.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale sostegno del Comune di Lucca che, attraverso il teatro cittadino, opera in ambito culturale realizzando un’offerta integrata che copre tutti i settori della cultura teatrale e musicale. Al Comune, si aggiungono gli apporti istituzionali di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, accanto a partner e sponsor quali Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop.

Biglietti da 11 a 30 euro, con speciali promozioni per gli under 30 e gli iscritti alle scuole di danza. Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio, che domenica 11 marzo sarà aperta dalle ore 20 (tel. 0583.465320, email biglietteria@teatrodelgiglio.it).