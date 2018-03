“La scuola si presenta”: online il bando della rassegna e il modulo di iscrizione

Altri articoli in Teatro del Giglio

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:08

Il cartellone del Teatro Ragazzi si arricchisce di un nuovo, delicato e coinvolgente spettacolo, "Luce" di Aline Nari/ALDES, in scena al Teatro San Girolamo mercoledì 14 marzo alle 14.45 e giovedì 15 marzo alle 18

lunedì, 12 marzo 2018, 10:46

Sabato 17 marzo alle ore 18, nel ridotto del Teatro del Giglio, si terrà la presentazione dell’opera al pubblico a cura di Alberto Mattioli, firma del quotidiano La Stampa; l’ingresso all’incontro è libero e gratuito, fino a esaurimento posti

sabato, 10 marzo 2018, 10:48

Per la prima volta in Toscana, i Pockemon Crew si esibiranno domani (domenica 11 marzo, ore 21) nell’ambito della Stagione di Danza 2018 del Teatro del Giglio portando in scena il loro ultimo spettacolo, #Hashtag 2.0, che lancia al pubblico una provocazione di grande attualità

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:50

Il quindicesimo compleanno del Puccini e la sua Lucca Festival - l’unica manifestazione permanente sul Maestro Giacomo Puccini, presieduta e diretta da Andrea Colombini - festeggiato ieri (6 marzo) al Teatro del Giglio, ha riscosso un successo di pubblico tanto atteso quanto gradito

lunedì, 5 marzo 2018, 12:09

Fra le più titolate al mondo nel panorama dell’hip-hop, la compagnia lionese Pockemon Crew arriva in Italia – e per la prima volta in Toscana - nel mese di marzo col suo ultimo spettacolo, #Hashtag 2.0, per una mini-tournée che toccherà solo due città, Lucca – dove chiuderà la Stagione...

sabato, 3 marzo 2018, 09:57

Una trasposizione al tempo stesso fedele al testo originale e innovativa. "Il Sindaco del Rione Sanità" andato ieri sera in scena al Teatro del Giglio ha infatti piuttosto fedelmente seguito la trama di Eduardo De Filippo ma ne ha dato una reinterpretazione più contemporanea e giovanile