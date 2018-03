Teatro del Giglio



"Pia De' Tolomei" conquista il pubblico del Giglio

domenica, 18 marzo 2018, 10:39

di oriano de ranieri

"Pia De' Tolomei" rappresentata al teatro del Giglio ieri sera dopo 181 anni di assenza, dal medioevo è stata "trasportata" nel ventennio fascista. I guelfi e ghibellini divengono fascisti e antifascisti (ma quando mai supereremo questo antagonismo dopo tanti anni dalla scomparsa del periodo storico giustamente vituperato ma reso attuale, a volte, come arma contro gli avversari politici).



Pia è mite, solare, amante delle opere d'arte che conserva con religioso rispetto. Questa è la lettura dell'opera di Gaetano Donizetti (libretto di Salvatore Cammarano nell'edizione critica a cura di Giorgio Pagannone) da parte del regista Andrea Cigni. Una storia di crudeltà e intrighi manovrata da Ghino cognato di Pia, innamorato respinto che si vendica denunciando a Nello sposo di Pia il tradimento della moglie che viene mandata in Maremma. In fondo il cognato si pente e racconta la verità al fratello ma è troppo tardi, Pia muore avvelenata. Un'opera intrisa di chiaroscuri anche nella difficile partitura ben dominata dal maestro Cristopher Franklin che ha diretto molto bene l'Orchestra della Toscana. Il coro molto importante in questa opera dell'Ars Lyrica è stato diretto da Marco Bargagna.



"Pia De' Tolomei" è molto difficile per i cantanti a cui si richiede "salti vocali" virtuosistici, agilità, potenza di emissione, recitativi drammatici. Insomma un saggio eccezionale belcantistico con notevoli capacità interpretative. Forse questi sono i motivi che il Donizetti di Pia viene poco rappresentato. Un motivo della scarsa presenza sulle scene forse è un po' di freddezza che emana procurata da "saggi" perfetti con esecuzioni di cabalette, intrise di lirismo, dolcezza, potenza drammatica. Un impegno notevole per i protagonisti. La Pia di Francesca Tiburzi ha dato il meglio di sè. Il suo ruolo prevede arie bellissime ma "micidiali". Nel brano "Le mie dolenti lacrime" compaiono anche vocalizzi difficili. Applausi dal pubblico ma a volte il soprano ha avuto qualche incertezza. Applausi anche per Rodrigo il fratello di Pia interpretato dal bravo mezzosoprano Marina Comparato.



E' piaciuto molto Giulio Pelligra nella parte di Ghino, un brillante tenore che non ha mai avuto difficoltà anche se il suo ruolo era impervio. Convincente pure il baritono Valdis Jansons in Nello il marito di Pia. Bravi gli altri interpreti: Andrea Comelli, Silvia Regazzo, Claudio Mannino, Giuseppe Raimondo, Nicola Vocaturo. Scene e costumi di Dario Gessati e Tommaso Lagattola, luci di Fiammetta Baldiserri. Assistente alla regia Luca Baracchini, assistente scenografo Cristiano Demuro, assistente ai costumi Donato Didonna, assistente alle luci Stefano De Vito Malin. Un bello spettacolo gradito dal pubblico, con tanti applausi. Apprezzamento generale per questa rarità frutto del nuovo allestimento del teatro di Pisa, teatro Goldoni di Livorno, teatro del Giglio, in collaborazione con Spoleto festival Usa.