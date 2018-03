Teatro del Giglio



"Vangelo secondo Lorenzo", quando il teatro porta in scena la storia

mercoledì, 28 marzo 2018, 10:17

di eliseo biancalana

Applausi a scena aperta per il "Vangelo secondo Lorenzo", rappresentato ieri sera al Teatro del Giglio. Il Lorenzo a cui fa riferimento il titolo della pièce è don Lorenzo Milani, sacerdote, educatore e scrittore scomparso nel 1967. A interpretare il celebre priore di Barbiana è stato l'attore Alex Cendron, mentre la regia è stata di Leo Muscato.

In quasi tre ore di spettacolo, il "Vangelo secondo Lorenzo" ha messo in scena gli anni del sacerdozio di don Milani. Il primo atto è stato dedicato al periodo in cui il presbitero operò presso la parrocchia di San Donato di Calenzano, dove don Milani mise in piedi una scuola popolare con l'obiettivo di rendere più "superbi" i poveri, rendendoli consapevoli dei loro diritti. Il suo forte impegno sociale, i suoi distinguo rispetto alle posizioni politiche della Chiesa del tempo e le sue prese di posizioni nette lo resero inviso alla curia di Firenze, che decise pertanto di farlo priore di Barbiana, nella convinzione che in quella sperduta frazione di montagna non avrebbe potuto creare molti fastidi. Invece sarà proprio negli anni "dell'esilio" (raccontati nel secondo atto) che don Lorenzo divenne ancora più noto, grazie all'esperienza della "scuola di Barbiana", che cercò di liberare i ragazzi poveri dalla schiavitù dell'ignoranza ampliando il loro vocabolario. Risalgono a quegli anni i testi più noti del sacerdote, tra cui "Lettera a una professoressa". Ma oltre alla celebrità, quegli scritti procurarono al priore attacchi, processi, incomprensioni e censure, che accompagnarono don Milani fino alla morte, avvenuta a soli quarantaquattro anni.

Il "Vangelo secondo Lorenzo" è una pièce assai coinvolgente, capace di proiettare lo spettatore nel pieno dei forti conflitti politici, sociali ed ecclesiastici dell'epoca. L'aspro scontro tra comunisti e anticomunisti, la presenza di gravi ingiustizie sociali nel lavoro, le tensioni nel mondo cattolico alla vigilia del Concilio Vaticano II... La storia d'Italia ha rivissuto sul palcoscenico del Giglio, a dimostrazione del fatto che il teatro può essere un mezzo importante per stimolare riflessioni civili significative. Proprio ieri, inoltre, si celebrava la Giornata Mondiale del Teatro.

