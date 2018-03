Teatro del Giglio



Virtuoso & Belcanto: l’edizione 2018 del festival di musica classica presentata all’istituto italiano di cultura di Londra

martedì, 20 marzo 2018, 18:01

Al 39 di BelgraveSquare, sede dell’Istituto Italiano di Cultura a Londra, è stata presentata ieri (lunedì 19 marzo) l’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto, il Festival di musica classica che si terrà a Lucca dal 17 al 29 luglio. Marco Delogu, direttore del prestigioso Istituto londinese, ha accolto numerosi giornalisti della stampa internazionale e operatori specializzati in turismo culturale, e presentato la delegazione di Virtuoso & Belcanto composta dal sindaco del comune di LuccaAlessandro Tambellinie daRiccardo Cecchetti, fondatore e ideatore del festival.

L’idea fondante del Festival, un ricco e articolato programma di masterclass e concorsi nato per creare occasioni di formazione, conoscenza e collaborazione tra giovani musicisti e importanti concertisti e docenti di fama internazionale, dando al tempo stesso un’occasione unica di esibizione congiunta per nuovi talenti e grandi musicisti, non ha mancato di interessare gli operatori presenti per la sua accattivante offerta di un’esperienza della bellezza e del gusto a tutto tondo, tra musica classica e operistica, bellezze architettoniche e paesaggistiche e prelibatezze enogastronomiche, elementi capaci di creare un indimenticabile soggiorno nel cuore di Lucca e delle dolci colline della Toscana.

Biglietto da visita dell’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto è una programmazione concertistica degna dei più importanti festival internazionali di musica classica: ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico) e JanBjøranger, promosso e realizzato daComune di Lucca, Associazione VocesIntimae e Teatro del Giglio, il Festivalgiunge alla sua terza edizione forte dell’importante successo del 2017, con oltre 300 partecipantiprovenienti da 41 paesi e dai 5 continenti.

L’incontro con la stampa è stato impreziosito da un intenso momento musicale, che ha visto protagonisti Riccardo Cecchetti, JanBjøranger, Adrian Brendel e Ian Jones, docenti di Virtuoso & Belcanto, impegnati in musiche di Carl PhilippEmanuel Bach, Felix Mendelssohn e Frederic Chopin.

BioNatura, main sponsor di Virtuoso & Belcantopresente alla conferenza con il suo responsabile estero, Lucio Pelucchi, al termine del pomeriggio ha offerto un rinfresco con prodotti tipici del territorio toscano.

Il festival Virtuoso & Belcanto è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di Camera di Commercio di Lucca e Fondazione Giacomo Puccini, delle più importanti realtà del territorio lucchese e di Toscana Promozione Turistica, Istituto Italiano di Cultura di Londra,Enit – Agenzia Nazionale del Turismo.